2025川普黃金年代 「未來4年美國人過得比較好？」

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（中央社記者廖漢原紐約26日專電）川普上任宣示美國進入「黃金年代」，全球關注關稅戰下經濟變化。他誓言用高關稅帶動美國本土製造業與降低民眾賦稅，但物價升高陰影在後，巨獸「通膨」過去多次打趴在位總統民意基礎。川普如何打造黃金年代，美國民眾正在看。

已逝的美國前總統卡特（Jimmy Carter）、老布希（George H W Bush）與卸任不久的拜登（Joe Bide）在位都僅一任，連任挫敗因素除了軍事外交，都和國內經濟有關。每位挑戰現任總統的競爭者都會高聲向支持者大喊「過去4年你過得比較好嗎？」

川普在就職演說與慶祝大會中多次提到物價，從蘋果到牛奶，民眾是否負擔的起。讓選民有工作、收入可負擔家庭生活成本，對經濟有「錢景」，是川普對支持者的承諾，這些競選支票將陸續被檢驗。

首任期間，川普首度對中國開啟關稅戰與科技輸出限制，美國連續8年對中國施行高關稅雖減少兩國貿易逆差，但製造業並未回歸美國，川普第2任期策略顯然已調整，焦點掀移轉至鄰國加拿大與墨西哥。

川普擬定未來美國經濟運作將鬆綁能源開採與使用限制、縮減金融機構規管、擴大加密貨幣交易範圍、減少政府支出與編制、製造業回流創造就業機會、降低賦稅增加投資等方向。他上任首日即公布行政命令，宣布進入「國家能源危機」，取消拜登時期開採能源限制，增加液態天然氣對外輸出。

在「美國優先」與「讓美國再度偉大」意識形態引領下，除了對中國政策外，川普政策多與民主黨主張大相逕庭；未來4年，美國外交政策變化將以經貿為主軸。

川普的想法難以捉摸，但仍可從主要幕僚意見看到未來美國經濟方向。

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華爾街日報（Wall Street Journal）曾報導，新任財政部長班森特（Scott Bessent）為已故前日本首相安倍晉三的信徒。相較於安倍經濟3支箭，貨幣擴張、財政刺激方案與經濟結構調整，班森特提出3個目標，包括國內生產毛額（GDP）持續穩定成長3%、聯邦財政次字不超過GDP的3%，每日原油產量達到300萬桶。

他認為，聯準會為獨立機構，美國有必要施行高關稅，對中國與伊朗態度需強硬，及繼續強化制裁俄羅斯。增加原油產量與降低債務比例可提升經濟成長，不過他的想法未必與川普相同，例如債務。（編輯：周永捷）1140126