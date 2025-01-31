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柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油

2025/1/31 13:02（1/31 13:32 更新）
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美國聯邦參議院30日確認總統川普提名的柏根（圖）為內政部長。（路透社）
美國聯邦參議院30日確認總統川普提名的柏根（圖）為內政部長。（路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天確認總統川普提名的柏根（Doug Burgum）為內政部長，執掌全美幅員遼闊的公共土地與水域，這些資源對川普擴大開採石油計畫至關重要。

法新社報導，前北達科他州長柏根今天獲參議院以79票贊成、18票反對，確認出任內政部長，絕大多數民主黨人與共和黨都表達支持。

此外，川普還指派柏根職掌新成立的國家能源委員會（National Energy Council），該職位無需參議院確認。

有別川普宣稱人為氣候變遷是場騙局，柏根不僅承認這項科學事實，還曾在北達科他州長任內推行雄心勃勃的碳中和計畫。然而，他和化石燃料產業間的關係卻也相當緊密，根據他的財務申報資料，他曾出租自家農地供石油和天然氣生產之用。

據報導，柏根去年4月還促成一場備受爭議的會議，當時還是總統候選人的川普與石油業高層會面，據稱他向業者募資10億美元，用來換取鬆綁相關管制。

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業界樂見伯根出任內政部長。

美國石油業協會（American Petroleum Institute）主席索默斯（Mike Sommers）表示：「我們期待與他合作推動親美能源政策，從取消聯邦土地和水域開發的障礙開始，並制定為期5年的全新離岸開發計畫。」（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1140131

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