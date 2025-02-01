美媒：FBI探員若曾參與調查川普 面臨遭開除窘境

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國媒體今天報導，參與調查導致總統川普遭控刑事罪名的聯邦調查局（FBI）探員，預計將在這波美國最高執法單位大舉整肅行動中遭開除；川普被控的刑事罪名現已遭撤銷。

美國有線電視新聞網（CNN）引述聽取相關簡報的消息人士說法報導，參與調查川普支持者2021年1月6日襲擊美國國會大廈事件的數十名FBI探員與一些主管也「正在接受可能遭免職的評估」。

「華盛頓郵報」引述熟知計畫的消息人士透露：「官方正在努力確認可能達數以百計的（FBI探員）身分，可能將終止他們的職務。」

華郵指出，除了對FBI進行整肅外，約30名曾經手國會大廈暴動案且處於試用期的聯邦檢察官已遭解職。

美國司法部1月27日開除數名參與起訴川普的官員。一名司法部官員說，終止他們的職務是因為代理司法部長不認為他們能忠實地履行總統的施政方針。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，遭到開除的FBI人員包含20多名FBI分局首長，包括邁阿密與華府分局。

CNN報導，至少有6名FBI高層被要求「在1月27日前退休、辭職或遭開除」。

FBI代理局長德里斯科（Brian Driscoll）是資深探員，他獲川普任命執掌FBI直到他的人事案獲得聯邦參議院批准。華郵報導，德里斯科拒絕核准大規模開除行動。

法新社提到，聯邦參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）民主黨首席議員杜賓（Dick Durbin）強烈譴責FBI與司法部的開鍘行動。

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杜賓說：「川普政府剷除數十名參與調查川普與1月6日暴動者的司法部與FBI官員，對FBI與司法部的誠信與效力造成重大打擊。」

他說：「這是對法治的公然攻擊，也嚴重損及我們的國家安全和公共安全。非民選的川普走狗正對我們國家的職業執法官員進行廣泛的政治報復。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140201