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避免FBI陷鬥爭 局長未任滿川普上台前先辭

2024/12/12 09:31
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國共和黨籍總統當選人川普指出，他打算開除聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）改任用巴特爾（Kash Patel）後，瑞伊今天表示將於明年初辭職下台。

路透社報導，瑞伊的辭職讓他成為川普促使下台的第2位FBI局長。川普在上次總統任期因FBI針對川普2016年競選總統據傳與俄羅斯串通一事展開調查，而開除時任局長柯米（James Comey）。

2017年獲川普指派為FBI局長的瑞伊決定明年初離職，距離他的10年任期屆滿還有一段時間。

瑞伊在會議上告訴FBI員工：「依我來看，這是避免將聯調局拖入更劇烈鬥爭的最好辦法，同時強化對於我們工作方式非常重要的價值與原則。」

FBI幹員2022年獲法院批准對川普在佛州宅邸進行搜查，發現他卸任後仍保留的機密文件，自此川普和他強硬派盟友更普遍地攻擊瑞伊和FBI。

2022年的FBI調查引發川普卸任後所面臨的兩項聯邦起訴之一，不過這兩項起訴都未進入審理。川普否認有不當行為，並稱所有針對他的案件都是出於政治動機。聯邦檢察官在川普勝選後結束對其起訴，表示司法部長期以來的政策為不起訴現任總統。

川普的共和黨盟友加入指責FBI變得政治化，雖然沒有任何證據顯示民主黨籍總統拜登介入調查過程。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上，稱瑞伊辭職「對美國而言是美好的一天」。

在過去幾週選派內閣官員名單過程中，川普已組建一個團隊準備執行他兩大優先事項，即對他的政治對手進行報復和全面重塑美國政府。

巴特爾仍需獲聯邦參議院通過才能就任，他從未在FBI任職，僅在司法部所屬國家安全司（National Security Division）的反恐單位工作過3年。若獲得參院通過，巴特爾矢言關閉FBI位於華盛頓的總部大樓，並徹底重新定義FBI在蒐集情報的角色。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131212

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