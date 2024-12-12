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川普任命美國之音台長 前新聞主播雷克接棒

2024/12/12 15:35（12/12 15:39 更新）
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美國總統當選人川普（後）11日任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克前）擔任美國之音（VOA）新任台長。（路透社）
美國總統當選人川普（後）11日任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克前）擔任美國之音（VOA）新任台長。（路透社）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（Kari Lake）擔任國營國際媒體機構美國之音（VOA）新任台長。

法新社報導，美國之音服務範圍遍及全球，節目以歐亞非各地語言播放，包括索馬利語、達利語和法語等。

美國之音接受美國政府資金，但大致被認為是可靠獨立的媒體機構，為國際聽眾報導全球和美國新聞。

不過，美國之音在川普第一個任期內的領導階層曾挨轟將這個新聞媒體政治化。

前電視新聞主播雷克是強硬保守派，2022年曾代表共和黨角逐亞利桑那州州長，2024年也曾競選聯邦參議員，不過都以失敗收場。

她一再拒絕接受過去敗選結果，也不承認川普在2020年總統大選中輸給現任總統拜登。

川普即將於明年1月就任，多項人事任命都可以看見川普親密盟友的名字。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）網站貼文中寫道：「我很高興宣布雷克將擔任下任美國之音台長。」

川普說：「她將由我們下一任美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）署長任命，並與其密切合作，以確保自由的美國價值觀能夠被公平且準確地傳播到全世界，而不是像假新聞媒體散播的謊言一樣。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1131212

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