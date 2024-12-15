川普內定格瑞尼爾為特別任務大使 掌理對北韓等政策

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天選定由前代理國家情報總監（DNI）格瑞尼爾（Richard Grenell）擔任總統特別任務大使，有可能將負責美國對北韓、委內瑞拉等敵對國家的政策。

路透社報導，川普在他社群網站「真實社群」（Truth Social）表示，格瑞尼爾「將在世界一些最棘手的熱點工作，包括委內瑞拉和北韓」。但他並未進一步描述職責內容。

格瑞尼爾曾在川普第一個總統任期內出任駐德國大使、塞爾維亞與科索沃和平談判的總統特使，以及代理國家情報總監。

他是川普今年11月5日大選勝出的助選功臣之一，原是國務卿熱門人選，但這個職位最後落到聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）手中。外界原本也看好他出任烏克蘭戰爭特使，不過此職後來內定由退役中將凱洛格（Keith Kellogg）擔任。

不同於駐外大使聚焦於雙邊關係，總統欽點的特使所關注的全球議題或危機範疇往往更大。

北韓和委內瑞拉是美國的敵對國家，不過路透社先前報導指出，川普考慮尋求和北韓領導人金正恩展開直接會談，盼藉此降低武裝衝突的風險。

至於金正恩會如何回報川普，目前尚不得而知。

北韓過去4年對美國總統拜登提出的於無先決條件下展開會談一事，一直充耳不聞。而金正恩仗著自家軍火庫日漸龐大，外加與俄羅斯關係愈來愈熱絡，變得更加膽大妄為。

至於委內瑞拉，川普曾於競選期間稱委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）為獨裁者。馬杜洛則說，川普的連任，是兩國雙邊關係的「新起點」。

川普於第一個總統任期內對委國實施更嚴厲制裁，特別是對其關鍵性的石油工業。馬杜洛於2019年斷絕與美關係。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131215