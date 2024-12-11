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傳與兒子分手 川普點名無緣媳婦任駐希臘大使

2024/12/11 12:32
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天點名前福斯新聞（Fox News）節目主持人季伏爾擔任美國駐希臘大使。季伏爾是律師，原是川普長子小唐納未婚妻，但美媒報導說兩人近來已分手。

綜合路透社、法新社及美媒「紐約時報」報導，季伏爾（Kimberly Guilfoyle）自2020年12月31日以來就與小唐納（Donald Trump Jr.）訂有婚約，但八卦小報臆測兩人近來已分手，而川普選在此時宣布上述人事安排。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說季伏爾「多年來一直是親近的朋友和夥伴」，還說「她在法律、媒體及政治圈具有豐富的經驗和領導力，才智出眾，因此極有資格代表美國並維護美國海外利益」。

現年55歲的季伏爾7月曾在共和黨全國代表大會（RNC）上發言，向來是川普的忠實盟友。

川普還說季伏爾是「非常合適的人選，將協助促進與希臘堅實雙邊關係，促進我們在國防合作、貿易及經濟創新等各項議題上的利益」。

眾所周知，川普內舉不避親，他先前就曾點名女婿庫許納（Jared Kushner）父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）擔任駐法國大使。

川普今天也宣布由老朋友巴瑞克（Tom Barrack）出任駐土耳其大使。這位私募基金高層曾因代表阿拉伯聯合大公國工作面臨法律檢視，他2021年因涉非法擔任阿聯代理人而遭起訴，但隔年被判無罪。

川普今天發文宣布這項人事安排時，形容巴瑞克「受人尊敬、經驗老到」。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1131211

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