美新任聯邦貿易委員會主席人選 川普提名佛格森

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布將提名佛格森（Andrew Ferguson）出任下一任聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）主席。

美聯社和法新社報導，佛格森目前是聯邦貿易委員會5位委員之一，他的人事案一旦過關，就將取代李納汗（Lina Khan）成為主席。

李納汗任內各項反壟斷訴訟振奮進步派民主黨人，甚至一部分的共和黨人，但也遭到了商界抵制，尤其是科技業。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，佛格森「在力抗大型科技企業審查制度、保障我們偉大國家言論自由方面有著良好紀錄」。他進一步說佛格森「將會是我國史上最著重美國優先、最力挺創新的聯邦貿易委員會主席」。

李納汗遭撤換可能意味著聯邦貿易委員會在反壟斷執法方面將較為鬆綁。

專攻消費者保護的律師迪雷斯塔（Anthony DiResta）在近期的分析報告中寫道：「這些變化可能使聯邦貿易委員會比過去幾年更有利於企業，不過具體程度還有待確定。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131211