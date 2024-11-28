微軟陷反托拉斯指控 美聯邦貿易委員會展開調查

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（中央社紐約27日綜合外電報導）知情人士今天表示，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已針對微軟展開廣泛的反托拉斯調查，包括其軟體授權和雲端運算業務。

聯邦貿易委員會主席李納汗（Lina Khan）已經批准這項調查。由於李納汗可能在明年1月離職，加上川普當選美國總統，一般預料他可能任命對商業態度更為溫和的共和黨同僚，使得這項調查結果懸而未決。

消息人士本月稍早證實，聯邦貿易委員會正在調查，微軟是否可能濫用其在生產力軟體方面的市場實力，透過實施懲罰性授權條款，來阻止客戶將資料從微軟雲端平台Azure轉移到其他競爭平台。

消息人士今天表示，聯邦貿易委員會還在調查與網路安全和人工智慧（AI）產品相關的做法。

微軟不願發表看法。

競爭對手批評微軟的做法，稱這些作法限制客戶只能使用Azure。聯邦貿易委員會去年在審查雲端運算市場時，就提出此類投訴。

代表亞馬遜（Amazon）和Google等公司的遊說團體NetChoice批評微軟的授權政策，以及將AI工具整合到Office和Outlook的作法。亞馬遜和Google在雲端運算領域與微軟競爭。

NetChoice表示：「鑑於微軟是全球最大的軟體公司，在生產力和作業系統軟體領域位居主導地位，其授權決定的規模和後果非比尋常。」

Google 9月向歐洲聯盟執行委員會（European Commission）申訴指出，微軟要客戶加價400%，才能繼續在競爭對手的雲端運算營運商上執行Windows Server，為客戶提供的安全更新也較晚且更有限。

根據彭博（Bloomberg）今天稍早報導，聯邦貿易委員會要求微軟提供廣泛的詳細資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131128