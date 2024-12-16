輔信：AI PC新品鋪貨海外 搶攻零售與工規市場
2024/12/16 19:09
（中央社記者吳家豪台北16日電）準系統廠輔信今天召開法人說明會，今年隨著人工智慧（AI）應用逐步落地，輔信人工智慧個人電腦（AI PC）新產品第4季量產出貨，並於12月鋪貨至海外分公司，擴大搶攻零售與工規市場。
展望2025年，輔信透過新聞稿表示，景氣有望緩步復甦，隨著微軟停止對Windows 10作業系統的支援，預期將帶動商用換機，刺激硬體更新，加上邊緣AI商機發酵，新的AI應用軟體將帶動IT硬體設備需求。
輔信指出，今年陸續發表全新AI PC與邊緣工業電腦（Edge IPC）產品，於全球多國參展。整合神經網路處理器（NPU）的AI PC新產品首先出貨海外子公司，適用於各商業領域應用，例如物聯網、自動化、邊緣運算與AI影像處理。
輔信表示，工業電腦客戶逐步增加，看好新的邊緣PC產品潛力，持續強化客製服務與推廣活動，擴展客戶基礎，並開發工業自動化、嵌入式及邊緣AI等應用機會。（編輯：楊蘭軒）1131216
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