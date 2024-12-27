加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲交保返家：感謝上蒼給我機會反省人生
首頁 / 科技
微軟
新聞專題
微軟2/68
首頁 / 科技

通用AI何時到來？微軟OpenAI定義可賺千億美元

2024/12/27 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）微軟資助人工智慧（AI）新創公司OpenAI，過去5年來合作密切，外媒今天指出，雙方早在去年就已簽署一項協議，其中明確定義，當OpenAI創造出能獲利1000億美元（約新台幣3.27兆元）的AI系統時，可視為OpenAI進入通用AI階段。

通用人工智慧（artificial general intelligence，簡稱AGI）是指機器具有的智慧，能理解或學習人類能做的任何理智性任務，這是一種AI類型，目的是模擬人類大腦的認知能力。

根據科技新聞網站The Information報導，這項協議以獲利金額下定義，相較於其他業者從技術或哲學角度來解釋通用AI（artificial general intelligence，簡稱AGI），有很大的不同。

OpenAI傳出今年恐面臨數十億美元虧損，直到2029年之前都難以轉虧為盈。若根據與微軟協議的定義，OpenAI距離通用AI還有很長一段路要走。

進入通用AI階段後，也代表OpenAI不再需要微軟金援，得以獨立運作，微軟未來可能無法直接取得OpenAI技術。

近來OpenAI面臨財務壓力，加上與微軟的投資策略分歧等問題，雙方的好交情已逐漸生變，雖然表面上維持合作關係，私底下卻各有盤算。

外電先前報導，為了降低對OpenAI模型的依賴，微軟考慮針對旗下AI助理產品Microsoft 365 Copilot，導入內部開發和第三方AI模型，把節省下來的成本回饋給終端客戶。

微軟11月在官方部落格文章中提到，目前有數十萬的用戶使用微軟AI技術，近7成「財富500強」公司正在使用Microsoft 365 Copilot。（編輯：林淑媛）1131227

#AI
#OpenAI
#微軟
微軟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輔信：AI PC新品鋪貨海外 搶攻零售與工規市場
27
更多編輯台推薦新聞：