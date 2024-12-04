澳監管當局憂AI助長Google搜尋霸位 籲加強選擇措施

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（中央社坎培拉4日綜合外電報導）澳洲競爭監管機關說，鑒於Google（谷歌）在搜尋引擎市場占有優勢比重，且其競爭對手未能善用人工智慧（AI）熱潮謀利，為確保用戶有更多選擇，有必要重新檢視相關措施。

路透社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）今天發布的報告指出，將生成式AI工具整合到搜尋引擎雖然仍處於起步階段，但科技業巨擘擁有的雄厚財力和市場霸位，使其在相關發展享有優勢。

澳洲競爭及消費者保護委員會表示，他們關切Google和微軟（Microsoft）可能會將生成式AI整合到他們的搜尋產品中，包括透過商業合約等方式，這引發人們擔憂搜尋結果的準確性和可靠性。

澳洲競爭及消費者保護委員會委員克隆（Peter Crone）說：「有些消費者可能感覺，生成式AI搜尋更有用且更有效率；但其他人對於AI生成的搜尋結果，則可能擔憂其準確性和可靠性。」

澳洲已對科技業巨擘加強關注，這些大企業大多位於美國。澳洲是首個要求網路社群平台在分享新聞媒體內容時，須付版稅給媒體的國家。

澳洲競爭及消費者保護委員會今天敦促政府採取以服務為導向的規則，以協助防止反競爭行為、解決數據優勢及允許消費者自由轉換服務供應商。

澳洲競爭及消費者保護委員會說，澳州政府原則上已同意這些建議措施，委員會也將於明年3月完成調查。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1131204