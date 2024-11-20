潤德：商辦市場為主未受打炒房影響 裝修同步增溫

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（中央社記者潘智義台北20日電）潤德室內裝修設計工程公司總經理盧玉璜今天表示，政府打炒房主要影響是住宅，不在商辦，今年商辦市場依然成長，以商辦為主的室內裝修設計工程行業可同步增溫。

潤德今天舉行法人說明會，盧玉璜指出，潤德的業務以商辦為主，更有集團建案的資源挹注，尤其是集合住宅，因此未受打炒房影響。

盧玉璜說，今年商辦市場成長，最受矚目的就是台積電買群創廠、美光買友達廠房，改裝辦公室都是潤德未來追求的市場。另外，新建樓地板面積部分，商辦有一些重複需求，例如外商總經理換人重新裝潢，搬新辦公室也需裝修，像微軟搬新辦公室需要室內裝修，且原辦公室還給業主，仍須還原裝修，這些都是商機。

他說，今年新增在手訂單目前約新台幣26億元，僅20%來自集團內部需求，不像以往集團、非集團約各占一半；不過，集團承建的南港之星都更案，雖然訂單金額預期很大，但工程後期才會進行室內裝潢，屆時才可挹注營收。

潤德在今年9月發布重大訊息指出，與某控股公司台灣分公司簽約，工程合約金額為14億2446萬2981元，推動今年非集團訂單比重大增。

潤德統計，今年前3季稅後淨利約1.59億元，年增46.21%，每股基本盈餘11.21元。（編輯：楊蘭軒）1131120