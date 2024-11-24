本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡
首頁 / 國際
微軟
新聞專題
微軟2/64
首頁 / 國際

美國三哩島核電廠將重啟 1979核災事故居民心有餘悸

2024/11/24 15:36（11/24 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為三哩島核電廠。（路透社）
圖為三哩島核電廠。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社美國密德城24日綜合外電報導）預定重啟的三哩島（Three Mile Island）核電廠被讚譽為賓州的福音，也是人工智慧（AI）的助力，但卻遭當地居民唾棄，因為他們仍對1979年爐心熔毀事故心有餘悸。

法新社報導，賓州建築與貿易委員會主席貝爾（Robert Bair）告訴法新社：「天然氣正受到抨擊，全國各地的燃煤發電廠正逐步關閉。你必須擁有基載電力，而核能可能是我們擁有最有效率的基載能源。」貝爾認為，三哩島核電廠的重啟將使全美受惠。

根據賓州建築與貿易委員會的研究，重啟行動可為周邊的郡創造約3400個就業機會以及30億美元稅收。

微軟（Microsoft）為了滿足其資料中心龐大的電力需求，因此推動重啟三哩島核電廠的計畫。在1979年爐心熔毀事故後，三哩島核電廠有一半設施仍持續運作，直到2019年因經濟原因才停止運作。

生成式AI革命造成資料中心能源需求激增，促使雲端運算巨擘尋求額外的低碳能源來源。

微軟也是引領AI競賽的公司OpenAI最大股東，已與三哩島核電廠營運商星座能源公司（Constellation Energy）簽定一份為期20年的合約。星座能源表示，三哩島核電廠生產的所有電力都將供應給矽谷巨擘微軟。

距離三哩島核電廠不到4.8公里的密德城（Middletown）一名巴士司機開玩笑地說：「我同意（核電廠重啟），但主要是因為我最好的朋友在OpenAI工作。」

他說：「也不是啦，實際上主要的原因是這將會創造大量的就業機會。」

不過對其他人來說，1979年造成的恐懼和焦慮依然揮之不去。

隔著須斯罕那河（Susquehanna River）、與三哩島相望的哥茲波羅（Goldsboro）鎮議會主席坎佐內里（Matthew Canzoneri）表示：「大多數居民更希望它繼續關閉。」

他說：「這座核電廠生產的能源不會直接造福當地社區，有鑑於三哩島的歷史，居民確實感到擔憂。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1131124

延伸閱讀
更多反應爐啟封 白宮顧問揭美核電方針能源公司攜手微軟 擬讓三哩島核電機組2028復電達標2050年核電變3倍 美擬燃煤電廠就地改建
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
潤德：商辦市場為主未受打炒房影響 裝修同步增溫
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：