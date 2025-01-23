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韓國瑜談訪美成果：距川普僅25公尺、見新政府官員
首頁 / 政治

美議員達克沃斯會韓國瑜 聚焦強化台灣安全抗中威脅

2025/1/23 07:48（1/23 08:25 更新）
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美國民主黨聯邦參議員達克沃斯（前排中）21日與立法院長韓國瑜及立法院代表團會晤，討論美國如何在中國威脅下協助台灣強化國安。（達克沃斯辦公室提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年1月23日
美國民主黨聯邦參議員達克沃斯（前排中）21日與立法院長韓國瑜及立法院代表團會晤，討論美國如何在中國威脅下協助台灣強化國安。（達克沃斯辦公室提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年1月23日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）立法院長韓國瑜日前率團訪美慶賀美國總統川普就職，期間並拜會達克沃斯等國會議員。達克沃斯今天表示，雙邊討論美國如何在中國威脅下協助台灣強化國安。達克沃斯多次推動友台議案，也曾在疫情最炙時訪台宣布馳援疫苗。

民主黨聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）今天透過新聞稿指出，她昨天與韓國瑜及立法院代表團會晤，討論美國如何在中國威脅下更支持台灣、協助台灣強化國家安全，及進一步推進雙邊經濟關係。

她表示，台灣在努力強化自身民主之際，面臨中國不斷升級的威脅。如果美國想繼續維持全球領導地位，就必須站出來挺朋友，例如台灣。

達克沃斯說，很高興有機會與韓國瑜及其他台灣立委會面，未來將繼續盡她所能加強美台重要夥伴關係，並表明美國支持台灣，將長期與台灣同一陣線。

達克沃斯是美國國會傳奇，不僅是戰鬥英雄，也是美國國會首位身障女眾議員及首位在任內生產的參議員。

她2004年派駐伊拉克時因執行任務失去雙腿，右臂也失去部分功能，2009年被指派出任退伍軍人事務部助理部長；在參議院期間擔任過多個重要委員會成員，包含軍事委員會、環境與公共事務委員會等等。

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達克沃斯多次在參議院推動或連署友台議案，例如「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。

另外，達克沃斯也曾與51名參院同僚聯名致函時任總統拜登，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），並與其他參議員共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與國軍建立夥伴計畫，獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法。（編輯：唐佩君）1140123

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