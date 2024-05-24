立院續審國會職權修法藍白占據主席台 與綠委搶掛布條爆衝突

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院院會今天將繼續處理國會職權修正相關法案，國民黨立委於清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利占據主席台；但藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，爆發肢體衝突。

立法院院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

國民黨立法院黨團今天清晨5時30分在議場前開始集合，隨後民眾黨立委也到議場前，與國民黨立委一起守住議場大門，並於上午7時進入議場占據主席台，力求能順利召開院會。

在占據主席台後，藍、白立委開始在議場內張貼「改革查弊，民進黨怕什麼」、「全面制衡，弊案現形」等標語；民進黨立委則是掛上寫有「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱，撐民主」的布條。過程中，民進黨立委陳亭妃衝進主席台右側，搶掛布條，但遭國民黨立委陳玉珍等人阻止，雙方爆發推擠，藍綠立委也相互不斷叫陣，場面一度火爆。

立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，一早藍、白合作順利占據主席台，各黨團開始在議場內張貼布條、標語表述各自立場。中央社記者張新偉攝 113年5月24日

國民黨團稍早進入議場前，先召開記者會，再度向外界說明。黨團總召傅崐萁說，民進黨試圖讓國會改革無法順利通過，透過人身威脅、恐嚇，以及在外用群眾運動來恫嚇在野黨，更為惡質的是調動中南部黑道，對立委做人身的威脅恐嚇，現在已向行政院、內政部、警政署要求，立委在這段期間的安全，行政院要負完全責任。

傅崐萁強調，所有的議事與協商都是透明的，今天當家鬧事，違背總統賴清德所呼籲的「少數服從多數、國會才不會有衝突」的說法。至於民進黨立法院黨團總召柯建銘用暴力、恐嚇威脅的方式，是21世紀民主潮流中最大的恥辱。

傅崐萁表示，邪不勝正，燒不死的鳥叫鳳凰，絕對會奮戰到底。國民黨完全依照議事規則，完成所有程序，希望民進黨尊重多數、尊重程序正義，讓國會改革五法順利三讀完成。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，希望賴總統領導的民進黨，可以回歸理性的議事討論，而不是不斷地透過暴力、造謠來煽動情緒，國會改革是民眾黨對支持者的承諾，會堅定的推動改革，回應所有在今年選舉投給民眾黨的選民。（編輯：張良知、楊凱翔）1130524

影片來源：國會頻道

立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，一早藍、白合作順利占據主席台，各黨團開始在議場內張貼布條、標語表述各自立場。中央社記者張新偉攝 113年5月24日

立法院會24日續審國會職權修正相關法案，國民黨團、民眾黨團於7時議場開門後順利占據主席台，力拚9時能順利開會。圖為民進黨立委陳亭妃（喊聲者）一度想靠近主席台而與國民黨立委發生衝突。中央社記者張新偉攝 113年5月24日

立法院會24日將繼續處理國會職權修正相關法案，圖為民進黨立委戴頭巾整隊，準備進入議場。中央社記者趙世勳攝 113年5月24日

立法院會24日續審國會職權修正相關法案，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場門前開始集合，並拉起「國會改革 還權於民」布條，盼議事能順利進行。中央社記者張新偉攝 113年5月24日