立院明續審國會職權修法 綠擬文攻藍嚴陣以待

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（中央社記者王承中、林敬殷台北23日電）立法院會24日將續審國會職權修正相關法案，為確保明天議事順利，國民黨立委22日晚間便再度於議場前排隊，國民黨團總召傅崐萁今天表示，將會嚴陣以待。民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團基調還是一樣，不主動挑釁和暴力，用文攻持續發動論述戰。

立法院總務處也發出通告，為因應24日立法院外集會活動，今晚6時起康園餐廳車道管制車輛進出，24日凌晨0時開始，中山南路大門也管制車輛進出，其餘出入口依現場情形機動封閉。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。而為確保當天院會順利進行，國民黨立委已於22日晚間7時許，再度在議場大門前輪班夜宿。

對於明天院會的進行，國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團除依照立法院議事規則，國民黨立委也兩天兩夜排隊，明天將會率先送案，希望這次院會能夠順利將國會改革5法三讀通過。

傅崐萁指出，質疑明天民進黨不只在立法院進行人身謾罵之外，也準備以暴力攻擊的方式對付在野黨，希望民進黨懸崖勒馬。國民黨團會捍衛國會尊嚴，讓國會議長順利主持議事，保護好立法院長韓國瑜的人身安全，順利進行所有議事的運作，「我們明天嚴陣以待」。

國民黨團書記長洪孟楷表示，立法院會24日議程，包括第1、2、3案是國會改革法案，第4、5案則是再生醫療法，第6案是攸關村里長年終的地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，這都是有高度共識的，呼籲民進黨團不要杯葛議事，讓後續的法案能夠趕快三讀通過。

洪孟楷指出，民進黨講黑箱，到底哪裡是黑箱。國會改革法案目前通過31個條文，有9個條文採用民進黨團版，要說黑箱，到底邏輯在哪。

針對明天的議事攻防策略，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團基調還是一樣，用文攻而不是武鬥，持續發動論述戰。

吳思瑤表示，民進黨不會主動進行挑釁和暴力，國民黨現在又在議場排隊和全副武裝，外界可以清楚看到誰才是採取相對激烈議事攻防的政黨。民進黨團會持續在程序上論證，統計至今，民進黨共有1122次發言登記，97%發言登記被沒收。

吳思瑤說，希望立法院長韓國瑜主持議會，民進黨過去不能發聲的狀況，不要再重蹈覆徹，一切循議事規則和民主討論，不能再快轉跳號。

吳思瑤還表示，國民黨團明天除了繼續強行表決到底之外，居然還透過國民黨組織發動支持者到立法院，民進黨不介入場外群眾場，場內有暴力事件，已經非常遺憾，場外團體不要再引起衝突。（編輯：蘇龍麒）1130523