傅崐萁稱綠要動員黑道 民進黨團：做賊喊抓賊

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（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，對於國民黨團總召傅崐萁稱收到線報，指民進黨會動員中南部黑道到立法院攻擊國民黨立委，這種說法完全是做賊喊抓賊、做白日夢，民進黨沒有動員黑道，而是堅持愛與非暴力，用文攻而非武鬥。

國會職權修法釀立法院攻防戰，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，「收到讓我們非常難過的消息」，他質疑明天民進黨不只在立法院進行人身謾罵之外，也準備以暴力攻擊的方式對付在野黨。另外，傅崐萁說，收到線報，中南部的黑道要到台北，對在野立委做人身的殘害。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰下午舉行記者會，回應傅崐萁的說法。

吳思瑤說，傅崐萁說接到線報指民進黨會動員中南部黑道，要到立法院鎖定攻擊國民黨立委，這根本是打人喊救人、做賊喊抓賊，而且立法院哪一個黨團的立委中有黑道家族、哪個黨團的成員還有案底。

吳思瑤說，請問傅崐萁的線報從何而來、在做白日夢嗎，沒有就是沒有，而且如果要比黑道，民進黨看不到國民黨的車尾燈。此外，民進黨堅持愛與非暴力、不希望發生任何國會暴力事件，反觀是哪個黨團先占領議場主席台、全副武裝一副準備要開幹的姿態，就是國民黨。

吳思瑤也指出，民進黨不僅沒有介入立法院外公民團體自發串連的活動，也不可能、沒有動員黑道，反倒國民黨現在動員各種勢力，明天企圖到立法院周遭要對民進黨立委施壓。

對於明天的院會，吳思瑤說，民進黨團不會使用暴力，即使表決會輸，但論述不能輸，而且到目前為止，法案還要進行二、三讀，現在最重要的任務就是要繼續窮盡一切努力，阻止這些違憲亂政的法案被強行通過，但如果不幸通過，民進黨團會循程序、循所有法律規定提出釋憲及聲請緊急處分，讓惡法不能如國民黨的意，套用在新內閣、新政府身上。

洪申翰說，國民黨有什麼資格講黑道，請問是哪個政黨直接把黑道變成立委、哪個黨團直接把經濟犯罪更生人變成總召，傅崐萁以刻意扭曲、做賊喊抓賊的說法，令人不齒。

另外，吳思瑤在會中也分享支持者送給民進黨立委的補給品，包括乖乖、酸痛貼布等，並唸出支持者的信，內容包括感謝民進黨立委站在第一線保護台灣，希望這些東西能舒緩大家的疲勞與疼痛等。（編輯：翟思嘉）1130523