民進黨團控立院議事程序不正義 不排除提告與釋憲

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（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨立法院黨團今天對於立法院會處理國會議事規則爆發藍綠立委肢體送醫事件，列出國民黨施暴6大惡行，對於是否提告，總召柯建銘表示，黨團將會一起處理。黨團幹事長吳思瑤強調，昨天院會議事整個程序不正義，這也是釋憲非常重要的要件，民進黨團都會搜集且一併來提出。

民進黨立法院黨團上午召開「黑箱！暴力！民主沉淪！國會擴權!」記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，昨天在立法院長韓國瑜主持的院會議事失靈，看到一個暴力、冷血、做票以及警察的國會，台灣的民主在哭，對岸的習近平在笑。

吳思瑤指出，國民黨施暴6大惡行分別是國民黨台中立委羅廷瑋鎖喉攻擊、國民黨松信立委徐巧芯布條勒頸、國民黨兩位立委出拐夾擊洪申翰、國民黨多位立委集體攻擊吳秉叡、國民黨台中立委廖偉翔拳打沈伯洋、國民黨苗栗立委邱鎮軍高處推下沈伯洋。

至於是否提告，柯建銘表示，黨團會一起處理。

被問到未來是否提釋憲反制國會擴權法案，柯建銘回應，昨天整個立法院職權行使法修法尚未完全結束，但對於藍白提出的修法版本尚未清楚，等修法案三讀通過後，黨團再來研議提釋憲的時間，民進黨團不是怕表決輸，最不願意看到就是沒收程序正義、違法表決，沒有辦法在朝野協商、立法院會好好談。

吳思瑤也說明，對於昨天院會議事整個的程序不正義、該遵守的規則沒遵守等，這也是釋憲非常重要的要件，民進黨團都會搜集且一併來提出。

針對民眾黨立委黃國昌質疑，昨晚民進黨動員青年在立法院外聲援，吳思瑤表示，民進黨絕對不會煽動民眾，但黃國昌不要小看這些民眾的力量，這些人真的都是衝著黃國昌、韓國瑜、傅崐萁而來，「是黃國昌你號召這些年輕人」。（編輯：張若瑤）1130518

民進黨立法院黨團18日上午召開記者會，幹事長吳思瑤（右2）表示，17日立法院長韓國瑜主持的院會議事失靈，看到一個暴力、冷血、作票以及警察的國會，台灣的民主在哭，對岸的中國國家主席習近平在笑。中央社記者王飛華攝 113年5月18日