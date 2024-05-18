立法院衝突沈伯洋重摔送醫 台北大學6教師連署譴責暴力

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（中央社記者許秩維台北18日電）立法院會17日審查國會職權修法相關法案，朝野爆發激烈衝突，造成民進黨立委沈伯洋等6人送醫。台北大學6名包括教授、副教授與助理教授發起連署，嚴厲譴責國會暴力。

立法院會昨天處理藍白所提國會改革法案，逐條討論時，民進黨立委晚間7時左右，欲搶占主席台阻止會議繼續進行，民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，沈伯洋等6名立委因身體不適而送醫。

台北大學社會系教授張恒豪、台北大學法律系教授官曉薇、台北大學法律系教授侯岳宏、台北大學社會學系副教授陳宇翔、台北大學社會工作學系副教授游以安、台北大學社會工作系助理教授陳玟如等人發起連署，嚴厲譴責國會暴力。

連署聲明指出，台北大學老師沈伯洋進入國會，本期為國家社會奉獻專長，屢屢問政秉持學者實事求是的嚴謹態度，至今無一日懈怠，卻遭嚴重暴力對待，被人刻意由高處丟下，過程中有人趁機拳頭相向，整個過程影片為證，不容狡辯。

對於發生此等憾事，連署發起人嚴厲譴責任何暴力行為，並呼籲國會暴力不屬於免責範圍，若不立刻制止國會暴力的發生，將對社會大眾產生極不良、不義、不公的示範，最後盼沈伯洋與本次所有受傷者，能早日康復。（編輯：龍柏安）1130518