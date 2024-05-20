立院明續審國會職權修法 朝野是否再爆衝突引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、林敬殷、吳書緯台北20日電）立法院會明天將繼續處理藍、白所提國會職權修正相關法案。國民黨團總召傅崐萁今天表示，一切以民意為依歸，會繼續奮戰到底；他也意有所指向媒體指出，可以回到立法院等他們，似乎預告藍委將再度夜宿議場前。

民進黨團總召柯建銘則表示，明天立法院的情況，就在立法院長韓國瑜的一念之間而已。以往立院遇到衝突，一定先休息協商，找出一個方式出來，才能繼續開會，這也是民進黨團最基本的要求。

立法院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起肢體衝突，造成至少6位立委送醫。另外，也有近百名民眾晚間自發到議場外抗議，要求停止表決、實質審查。當天會議進行至晚上12時為止，21日將繼續處理後續條文。

國民黨立法院黨團今天晚間在台北市福華飯店餐敘，商討明天院會的對策。傅崐萁在會前受訪表示，今天民進黨政府在台南舉行總統賴清德就職國宴，國民黨雖然窮困，但大家集合一點錢，今天辦家宴，因為每位黨籍立委身上都有傷痕。

傅崐萁指出，希望賴總統能夠說到做到，國會就是少數服從多數，全世界的國會皆然，希望國會能夠正常運作，大家要多多溝通，不要用暴力相向。民進黨已經3度執政，還用暴力對付在野黨，這是全民所不樂見的。

對於明天院會的攻防，傅崐萁表示，一切以民意為依歸。好多國民黨立委都受傷了，都是為國為民，但是會忍住傷痛，依然會奮戰到底。面對明天，希望立法院要有該有的規則及該有的國會禮儀，能夠讓議事順暢運作。

至於藍委今天是否會再度夜宿議場大門前，傅崐萁在離去前、意有所指的對現場媒體表示，「你們可以回立法院等我們了，我的magic word已經告訴你們了」。

針對明天立法院會是否重演17日朝野衝突，民進黨立法院黨團今天下午召開輿情回應記者會表示，球在立法院長韓國瑜身上，就在韓國瑜一念之間，民進黨團追求的是一個論理的正常國會，韓國瑜的一句話「休息協商」，就可以挽救國會的民主。

民進黨團總召柯建銘表示，明天立法院的情況，就在韓國瑜的一念之間而已。17日也有休息協商，但那是韓國瑜自己在休息，民進黨團建議的休息協商，是要讓整個立法院的衝突停下來，重新來協商，協商完畢簽名後再表決。

柯建銘指出，院會若遇到嚴重衝突，從前立法院長王金平時代開始、一路到前立法院長蘇嘉全、游錫堃等人，遇到衝突一定先休息協商，找出一個方式出來，才能繼續開會，也是民進黨團最基本的要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨團幹事長吳思瑤也說，韓國瑜在明天院會只要宣布休息協商4個字，就能夠挽救國會的民主，請韓國瑜好好深思，抑或要重蹈覆徹。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，民眾黨國會改革的腳步，走得非常的堅定，也希望民進黨不要換了位置就換了腦袋，民進黨「開了政見、騙到了選票，最後變成芭樂票」，還沒有人要負責，反而轉過身來指責要幫它實現政見的政黨。（編輯：林興盟）1130520