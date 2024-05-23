國會職權修法 張榮興：已編制警力維護立委安全

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）新任警政署長張榮興今天上任，就要面臨立法院會續審國會職權修正相關法案挑戰，他表示，已規劃保六總隊和北市警局負責立院維安，將編制男、女警力分別維護立委出入安全。

立法院會24日院會將續審國會職權修正相關法案，國民黨團總召傅崐萁今天表示，有線報指中、南部黑道要北上對付在野立委，黨團要求警政署在國會改革5法三讀通過前，要全程保護所有在野立委人身安全和出入平安。

警政署下午舉行卸任、接任署長交接典禮，媒體會後聯訪詢問上任後就要立刻面對立法院群聚事件，相關警力部署和保護立委措施為何。

張榮興表示，立法院維安分為兩個面向，分別為立法院安全維護，以及立委們的人身安全。前者將視現場群眾情況，進行相關警力滾動式檢討；後者則由警政署保安警察第六總隊和台北市警察局共同負責，男性和女性立委進出將分別編制男警和女警進行安全維護，每人約1至2名警力負責，將視現場狀況而定。

據了解，明天立法院周邊維安和警力規劃，市警局今天傍晚將召開專案會議討論、規劃。

媒體追問，受監護處分男子19日自基隆某醫院脫逃並於昨天落網，偵辦過程是否有疏失。張榮興認為，基隆偵辦此案，台北市警察局在案發後兩天才接到犯嫌行蹤通報，時間上確實有點慢，未來會做相關精進和檢討。

針對外界關切六都警察局長人事佈局，以及警專校長方仰寧是否將接任台北市警察局長。張榮興則說，未來會再做討論，因自己今天剛就職，未來會和台北市政府及中央討論相關人選問題。

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張榮興提到，內政部長劉世芳指示國內治安要著重打黑金、槍、毒、詐，現在人民最不滿詐欺部分，自己上任後會首重打詐並聚焦打擊，將配合行政院打詐4法，從源頭和相關部會一起打擊，消滅詐騙集團氣焰，以減少民眾被騙情形。

另因警界今年已發生6起員警輕生事件，張榮興說，上任後將建立健康快樂的警察文化，做好本分工作，並兼顧工作、家庭和休閒生活，對重疊性警察工作業務將化繁為簡。（編輯：張銘坤）1130523