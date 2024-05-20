新任警政署長張榮興：打詐工作為重中之重

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）行政院核定現任台北市警察局長張榮興升任警政署長。張榮興今晚表示，獲知此訊時深感責任重大，上任後將推動加強治安和交通等5大面向工作，其中又以打詐為重中之重。

內政部今天發布新聞稿表示，行政院已核定張榮興升任警政署長；另基於推動國安工作及任務需要，國安局今天也表示，局長蔡明彥已核定副局長一職由警政署長黃明昭接任。

張榮興今晚接受媒體聯訪時表示，自己也是透過媒體訊息才得知這個消息，當下心情深感責任重大，認為這是要做好全國的警察工作，同時擔負維護好全國治安和交通任務，未來將致力做好警察的基本工，並戮力5個面向。

首先，他說，警察工作要「視民如親」，員警要將民眾報案當作自己家人的心態受理，透過良好互動和服務，才能得到民眾的信賴。

其次，總統賴清德今天就職演說也提到國內治安面部分，將著重打擊黑金、掃槍、緝賭和打詐部分。張榮興指出，尤其現在詐欺屬於高好發階段，必須要讓民眾有感，上任後將和中央各部會通力合作，包括金管會、數位發展部和國家通訊傳播委員會（NCC）等單位，從源頭阻絕詐欺，透過加強打詐偵查和宣導等工作，讓詐騙訊息無法傳遞給民眾，減少對詐騙訊息的信任度和被騙機率，「這是上任後的重中之重」。

針對國外媒體以「行人地獄」形容台灣道路交通狀況，張榮興指出，由於警方是負責執法面向，未來將配合交通部做好人本交通，重點工作鎖定改善車不禮讓行人、行人違規、車輛行駛或停放人行道等違規情形。

張榮興提到，第4個工作面向就是強化警察科學辦案手法，不論是相關科技設備或人才訓練都要提升，且仍要注意程序正義。

最後則是警察風紀和工作紀律，張榮興說，自己出身警察督察體系，「再好的績效都抵不過1件風紀案件」，單位主官都要著重自清、自檢，對於有風紀誘因傾向的人員或相關場所都要加強深入瞭解和防治，以及加強員警法治教育和案例宣導。

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由於張榮興和賴總統淵源深厚，媒體詢問人事案公佈前後，兩人是否聯繫過。張榮興坦言「完全沒有」，認為這次人事案為中央的考量，自己也都不知道。

內政部新聞稿指出，張榮興是中央警察大學行政警察學系50期畢業，歷任新竹縣政府警察局長、警政署航空警察局副局長、保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及台北市政府警察局長等重要職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。（編輯：李錫璋）1130520