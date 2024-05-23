張榮興接任警政署長 劉世芳期許精進打詐策略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北23日電）警政署今天舉行卸、新任署長交接典禮，內政部長劉世芳表示，警政署長黃明昭接任國安局副局長，台北市警察局長張榮興升任警政署長，期許張持續精進打詐策略等3項急迫工作。

內政部警政署下午舉行「卸、新任署長交接典禮」，由劉世芳親自主持、監交，她致詞表示，首先感謝、肯定黃明昭任內的努力和付出，也祝賀張榮興榮膺新職。

劉世芳指出，黃明昭為中央警察大學正科51期、犯罪防治研究所碩士畢業，曾歷任各項重要警職，自民國111年6月調陞警政署長迄今，近2年期間為國內治安維護和警政建設開創新猷，完成許多歷史性的突破，包括前瞻推動科技偵查、精進全民防詐免疫力、強化警察執法環境、保障員警執勤安全和完善員警照護福利。

她說，黃明昭警職長達逾37年，期間對警政業務推展貢獻良多，他今天調任國安局副局長，為表揚其特殊功績，特別頒發一等內政專業獎章，以感謝黃明昭致力維護社會治安的貢獻。

緊接著，劉世芳指出，新任署長張榮興為中央警察大學正科50期畢業，曾擔任新竹縣警察局長、警政署保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及台北市警察局長等重要警職，擁有完整警政歷練及豐富學識，為警界不可多得人才。

除此之外，張榮興擔任台北市警察局長任內，全面檢肅黑道幫派，加強打擊詐欺及毒品犯罪，去年上半年執行第8、9波安居緝毒專案及偵防詐欺犯罪工作均為六都之冠；北市攔阻詐欺案件1488件，攔阻金額新台幣16.3億餘元，也是六都最多，績效卓著。

劉世芳說，北市打擊詐欺方面，更積極建構智能安防體系，去年底和永豐銀行簽訂「ATM異常帳戶提領通知機制」合作MOU；且和防制新興科技犯罪與時俱進，去年3月推動成立北市「數位科技戰情中心」，運用「數位科技偵防情資整合系統」，提升科技偵查量能與團隊協作戰力。

同時，包括Numbeo國際資料庫網站統計去年各國安全、犯罪指數排名，以及台灣世界新聞傳播協會公開去年度「全國縣市長施政滿意度調查」，都顯見台北市治安在張榮興任內領導下，治安治理獲各界肯定。

劉世芳提到，總統賴清德在就職演說時提到，人民期待治安更好，要積極打擊黑金、槍、毒和詐騙；行政院長卓榮泰也強調，新內閣首重「五打七安」，黑、金、槍、毒、詐，一樣都不放過。

她期許，張榮興能承續黃明昭既有基礎下，並針對「精進打詐策略，推動綱領2.0版」、「緝毒掃黑肅槍，淨化社會治安」、「強化科技偵查，打擊新興犯罪」等較急迫工作，領導全國警察繼續努力，百尺竿頭、更進一步，以回應民眾對政府治安維護的期待。（編輯：張銘坤）1130523

警政署23日舉行卸、新任署長交接典禮，新任警政署長張榮興（前）出席。中央社記者郭日曉攝 113年5月23日

內政部警政署「卸、新任署長交接典禮」23日下午舉行，在內政部長劉世芳（中）監交下，卸任警政署長黃明昭（左）將印信交給新任署長張榮興（右）。中央社記者郭日曉攝 113年5月23日