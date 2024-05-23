立院國會職權修法 警署：全面提供立委人身保護

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）立法院會明天將續審國會職權修正相關法案。警政署今晚表示，已要求各地警局主動聯繫轄內立委，可依規申請安全警衛以提供人身保護，並加強立院周邊安維、全面提升危安預警。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日院會將續審國會職權修正相關法案，許多民團將至場外要求實質審查等訴求。

對此，警政署今晚透過新聞稿表示，近日立法院審查重大法案，各黨派均在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權的安全，已要求各直轄市、縣（市）政府警察局主動致電聯繫轄內立委，依「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」申請派遣安全警衛，針對立委人身、住居所、服務處所或辦公處所等予以人身保護。

此外，警政署也責由轄區台北市警察局、警政署保安警察第6總隊等單位協助加強立院周邊各項安全維護作為，全面提升危安預警，絕不容危害發生。

警政署強調，對於立法院周邊集會活動，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾應以理性方式表達意見與訴求。（編輯：陳政偉）1130523