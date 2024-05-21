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立法院場外40民團串連聲援 200警力維安

2024/5/21 11:30（5/21 12:21 更新）
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立法院會21日審查國會職權修法相關法案，多個民間團體號召群眾聚集在立法院外，表達對於審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
立法院會21日審查國會職權修法相關法案，多個民間團體號召群眾聚集在立法院外，表達對於審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）立法院會今天繼續處理藍、白所提國會職權相關修法，場外聚集約40個民間團體、逾200人要求藍、白立委正視人民訴求，現場輪番進行街頭開講，警方也出動200名警力維安。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，場外則聚集數百名抗議學生要求停止表決、實質審查，被視為太陽花運動可能再起。

今天立法院會繼續處理藍、白所提國會職權相關修法，場外則聚集超過40個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，包括台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等，自上午6時許陸續到立法院青島東路側門集結，活動預計將進行至今晚深夜12時。

現場民團代表輪番上陣街頭開講，紛紛表示立法院會未進行程序正義，並還原17日朝野衝突現況，要求進行實質審查和正視人民訴求。

為避免意外衝突事件，警方今天也在立法院周邊部署約200名警力維安，並佈置護欄、改道牌協助維持秩序，目前狀況大致良好。（編輯：方沛清）1130521

立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，場外聚集約40個民間團體，逾200人要求藍、白立委正視人民訴求。中央社記者黃麗芸攝 113年5月21日
立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，場外聚集約40個民間團體，逾200人要求藍、白立委正視人民訴求。中央社記者黃麗芸攝 113年5月21日
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