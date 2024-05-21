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立院續審國會職權法案 變裝皇后妮妃雅場外聲援[影]

2024/5/21 16:56（5/21 17:47 更新）
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立法院會21日繼續處理藍、白所提國會職權相關修法，場外聚集約40個民間團體要求藍、白立委正視人民訴求，現場輪番進行街頭開講，魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅下午以招牌黃色服裝現身立法院外聲援。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
立法院會21日繼續處理藍、白所提國會職權相關修法，場外聚集約40個民間團體要求藍、白立委正視人民訴求，現場輪番進行街頭開講，魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅下午以招牌黃色服裝現身立法院外聲援。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，下午人潮從青島東路湧至中山北路口，台灣變裝皇后妮妃雅也現身聲援。

立法院場外、青島東路側門今天也聚集超過40個民間團體場聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人還帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

近日獲前總統蔡英文接見的魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅，原本預告今晚將到場力挺，但意外提早於下午3時許現身，穿著一身黃色服裝的妮妃雅說，自己以前並不關心政治，但後來認為這攸關人民生活，所以現在也相當關切政治議題，因此特地到活動現場和大家一起表達心聲。

曾參與太陽花運動的社民黨台北市議員苗博雅稍早也現身支持，她表示，很遺憾經過了10年，還要人民請假到立法院外表達訴求，質疑藍白立委們打著國會改革大旗，實際卻行反改革之實，為何不先在委員會好好進行條文辯論、討論，直批是國會假改革。

值得注意的是，約有20名統促黨成員下午也來到立法院場外，警方目前持續緊密關注其動向，以避免發生意外狀況。（編輯：張銘坤）1130521

魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（黃衣者）拿著太陽花到場聲援。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（黃衣者）拿著太陽花到場聲援。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（左）也到場與民眾共同捍衛民主。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（左）也到場與民眾共同捍衛民主。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
#國會
#蔡英文
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