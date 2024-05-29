相見歡變裝皇后妮妃雅 陳亞蘭：歌仔戲是跨性別先驅

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（中央社記者洪素津台北29日電）金鐘最佳男主角陳亞蘭致力歌仔戲文化推廣，近日與台灣變裝皇后妮妃雅相見歡，2人相互鼓勵打氣，陳亞蘭更說：「歌仔戲表演形式本身，就蘊含跨越性別限制的先驅性，展示這傳統藝術的包容及多元文化特質」。

陳亞蘭時不時學習影視新知識，幫傳統歌仔戲注入新生命，近日她前往世新大學參觀亞洲首個、占地470坪的智能攝製基地。陳亞蘭親自接觸、了解虛擬實境攝影棚的製作技術，表示：「這些年花了很多力氣在推廣歌仔戲與年輕世代接軌，只要有新的技術我都很期待去了解、學習。」

陳亞蘭希望結合學術、民間與社會力量持續共同努力，更盼獲得政府在政策及經費方面相挺，一起支持台灣原生劇種，推動歌仔戲永續發展。

在參觀LVS智能攝製基地過程中，陳亞蘭對學校融合科技與拍攝的做法深感興趣，她透露，目前籌備最新作品以武俠虛幻風格為主，笑說：「若能善用虛擬棚技術，畫面效果將會耳目一新，我非常懇切希望能促成產學兩者合作。」

近期，陳亞蘭還欣賞了台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）表演，2人相互鼓勵打氣；陳亞蘭也說：「歌仔戲的表演形式本身就蘊含跨越性別限制的先驅性，展示這傳統藝術的包容及多元文化特質，不斷與新藝術、新科技結合，求新求變延續文化生命。」（編輯：陳仁華）1130529