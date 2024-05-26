變裝皇后妮妃雅關心政治 路透：已成台灣非官方大使

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（中央社台北26日綜合外電報導）台灣變裝皇后妮妃雅成為第一位在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」奪冠的東亞人之後，愈來愈關切政治議題，路透社評價，妮妃雅已成為台灣在世界舞台上的非官方大使。

妮妃雅（Nymphia Wind）昨晚身穿招牌黃色服裝，與其他50位變裝皇后站上「台北國際變裝藝術節」舞台。這是妮妃雅奪冠後首度在家鄉公開演出，台下數百名粉絲熱情鼓掌。

路透社指出，台灣在2019年合法化同性婚姻，成為亞洲首例。今年4月，妮妃雅在「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）奪冠，這項成就讓台灣人興奮，激勵了自豪的民主台灣，並刷亮台灣穩固的自由主義招牌。

立法院場外21日聚集約40個民間團體要求藍、白立委正視人民訴求，現場輪番進行街頭開講，魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅也以招牌黃色服裝現身立法院外聲援。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

路透社評價，妮妃雅已成為台灣在世界舞台上勇於表達自我的非官方大使，以及台灣民主自由生活方式的捍衛者。

妮妃雅15日到總統府表演時，感謝總統蔡英文讓台灣創下這麼多個第一，像是婚姻平權、台灣第一位女總統，謝謝她對國家的貢獻。

立法院會上週處理藍、白所提國會職權相關修法，引來大批民眾聚集場外抗議，妮妃雅也現身聲援抗議活動。

妮妃雅昨天表演前對記者說：「我的立場沒變，那就是我們必須捍衛我們這麼辛苦奮鬥得來的民主。…我認為，我們應該起身捍衛我們關心的事。」

妮妃雅也提到：「我還在適應我所經歷的一切。這一切發生得太快了。我為承擔作為皇后的責任感到驕傲。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130526

影片來源：中央社

妮妃雅一身亮黃色服裝登場，在總統府帶來精彩演出。中央社記者謝佳璋攝 113年5月15日