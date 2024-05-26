變裝皇后妮妃雅關心政治 路透：已成台灣非官方大使
2024/5/26 16:32（5/26 17:04 更新）
（中央社台北26日綜合外電報導）台灣變裝皇后妮妃雅成為第一位在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」奪冠的東亞人之後，愈來愈關切政治議題，路透社評價，妮妃雅已成為台灣在世界舞台上的非官方大使。
妮妃雅（Nymphia Wind）昨晚身穿招牌黃色服裝，與其他50位變裝皇后站上「台北國際變裝藝術節」舞台。這是妮妃雅奪冠後首度在家鄉公開演出，台下數百名粉絲熱情鼓掌。
路透社指出，台灣在2019年合法化同性婚姻，成為亞洲首例。今年4月，妮妃雅在「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）奪冠，這項成就讓台灣人興奮，激勵了自豪的民主台灣，並刷亮台灣穩固的自由主義招牌。
路透社評價，妮妃雅已成為台灣在世界舞台上勇於表達自我的非官方大使，以及台灣民主自由生活方式的捍衛者。
妮妃雅15日到總統府表演時，感謝總統蔡英文讓台灣創下這麼多個第一，像是婚姻平權、台灣第一位女總統，謝謝她對國家的貢獻。
立法院會上週處理藍、白所提國會職權相關修法，引來大批民眾聚集場外抗議，妮妃雅也現身聲援抗議活動。
妮妃雅昨天表演前對記者說：「我的立場沒變，那就是我們必須捍衛我們這麼辛苦奮鬥得來的民主。…我認為，我們應該起身捍衛我們關心的事。」
妮妃雅也提到：「我還在適應我所經歷的一切。這一切發生得太快了。我為承擔作為皇后的責任感到驕傲。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130526
影片來源：中央社
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