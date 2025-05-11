楊麗花低調現身藍寶石 豬哥亮「復活」惹哭王彩樺

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（中央社記者洪素津高雄11日電）高流藍寶石演唱會今晚進入第2天，「國寶級」大咖驚喜共聚，楊麗花低調現身觀眾席力挺陳亞蘭演出；秀場天王豬哥亮則靠AI擬真技術穿越「復活」現身藍寶石惹哭王彩樺掀回憶殺。

金鐘主持人澎恰恰與「金鐘視帝」陳亞蘭攜手主持「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，今天舉行第2場，依舊彩蛋滿滿。今天適逢母親節，和陳亞蘭情同母女的楊麗花竟現身觀眾席，讓陳亞蘭感動萬分。楊麗花也在演唱會中分享，「看到後輩這麼會唱、會演，我都想上台過戲癮了！」高雄流行音樂中心執行長丁度嵐也回應，期待未來與歌仔戲傳統戲曲演出也有機會合作，為台灣的表演藝術文化持續努力。

藍寶石大歌廳演唱會也精心準備AI「復活」豬哥亮的彩蛋，豬哥亮靠擬真AI驚喜現身，藉現代科技穿越時空「復活」的他，無論口吻、講話神情唯妙唯肖，還原度百分百，看得全場觀眾頓時陷入集體回憶殺。

和豬哥亮感情深厚的王彩樺也在後台受訪時忍不住落淚，「我在彩排的時候就已經很感動，過去都是豬大哥帶我的，復出時拍電影也找我去拍，在大螢幕見到見到豬哥亮，他還是那個有燦爛笑容的豬哥亮，我真的很想念他」。

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演唱會中，AI「復活」的豬哥亮也公開藍寶石演唱會要拍成紀錄片電影的好消息，紀錄片「高雄有顆藍寶石」由金馬獎最佳紀錄片導演楊力州執導，即將在明年誕生。

此外，龍千玉也和蔡小虎在藍寶石演唱會中合體歡唱，2人螢幕CP默契十足。龍千玉受訪笑說：「只要有小虎哥在，我唱情歌特別有感覺！」蔡小虎則幽默回應：「每次跟千玉合唱，觀眾都說我們根本是老夫老妻了。」（編輯：李淑華）1140511

「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會11日在高雄流行音樂中心舉行第2場，秀場天王豬哥亮藉著AI擬真技術驚喜現身，與藝人王彩樺（中）、陳亞蘭（左）及澎恰恰（右）隔空對話。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月11日