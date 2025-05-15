豬哥亮逝世8週年AI幫復活唱單曲 有望持續回歸

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）秀場天王豬哥亮雖然2017年因癌症去世，但影響力不減；透過AI「復活」豬哥亮動作及聲音，以「AI豬哥亮」名義發行的單曲「阿爸的話」今上線，再現豬哥亮真誠幽默魅力。

電影公司今發新聞稿表示，豬哥亮是台灣綜藝圈的傳奇人物，雖在2017年因癌症辭世，依舊留下深遠影響，在電視台重播的節目仍維持穩定收視，在網路上的迷因文化也未曾消退。

豬哥亮長子謝順福、中華豬哥亮文化協會與甲上娛樂共同企劃製作，透過時下最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音拍攝，以「AI豬哥亮」的名義發行首支單曲「阿爸的話」及MV，在今天、豬哥亮逝世8週年紀念日上架。

謝順福表示，今年想做些不一樣的紀念活動，於是他便將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌，其中歌詞「人生起起落落，運命浮浮沉沉」便是豬哥亮最常講的話。

謝順福說，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲」，而這次透過AI創作及拍攝MV，過程困難、具有挑戰性，但謝順福看到成果之後直呼一切都值得。

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「阿爸的話」MV，特別邀請到演員涂善存一人分飾兩角，同時扮演父親及長大後的兒子；MV中並穿插「AI豬哥亮」的演唱畫面，讓國寶級喜劇天王再度「復活」。

甲上娛樂表示，未來將結合影一製作所及電視台的投資，推出一系列「AI豬哥亮」短影音及綜藝節目，繼續展現豬哥亮的無窮魅力。（編輯：林恕暉）1140515