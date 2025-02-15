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「大港開唱」再現陳一郎 AI科技致敬飄撇男兒

2025/2/15 10:11（2/15 10:42 更新）
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南台灣音樂祭盛事「大港開唱」今年要把已故「酒國歌王」陳一郎帶回舞台，藉由AI科技讓他再活一次，致敬70年代港口飄撇男兒，由音樂人林昶佐（右）和柯智豪（左）分別擔任陳一郎特別節目顧問和音樂總監。中央社記者裴禛攝 114年2月15日
南台灣音樂祭盛事「大港開唱」今年要把已故「酒國歌王」陳一郎帶回舞台，藉由AI科技讓他再活一次，致敬70年代港口飄撇男兒，由音樂人林昶佐（右）和柯智豪（左）分別擔任陳一郎特別節目顧問和音樂總監。中央社記者裴禛攝 114年2月15日
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）南台灣音樂祭盛事「大港開唱」舉辦多年來，每屆「特別企劃」向來是最受關注節目之一，今年把已故「酒國歌王」陳一郎帶回舞台，藉科技讓他再活一次，致敬70年代港口飄撇男兒。

「大港開唱」特別企劃向來以驚喜跨界組合著稱，不僅讓經典音樂重現，也促成長輩記憶中的偶像與年輕世代的對話。例如，「歡喜就好」台語歌王陳雷與主持天王御用伴奏團隊孔鏘大樂隊，共同重現老綜藝「龍兄虎弟」的經典笑料；百變娃娃音蔡閨對決勁爆的毀容姐妹會，用最嗲的聲音講最嗆辣的話。

近年最讓大家難忘的畫面，是不老歌王黃西田和青春無敵女團AKB48 TeamTP合唱「放伴洗身軀」，跳起嚕啦啦舞，甚至把苗可麗帶上台搭配金曲獎得主樂團百合花，惡狠狠地「祝福」聽團仔一番，引爆焦點話題。

大港開唱策展人葉湘怡（Doris）告訴中央社記者：「我們不只是聽搖滾樂的人，生活中還有各種風格，台語老歌與這些前輩們都是重要的成長養分與回憶。」

其實陳一郎一直都在「大港開唱」特別節目名單的討論中，但因他早逝，加上展演技術不成熟，遲遲難以成形。

這次成功將想法轉化成實際行動的特別節目顧問林昶佐（Freddy）透露，以前想像的表演方式都很像「觀落陰」，太荒謬不敢動念，現在連虛擬偶像都能辦演唱會，大港開唱也打出名號，詢問台語老歌版權、過往影像都非常順利，彷彿人事時地物都在助陣。

洪佩瑜、同根生助陣 陳一郎海港味加入新生代元素

今年操刀特別節目的音樂總監、製作人柯智豪，去年剛在第16任總統副總統就職國宴上，透過AI技術讓已故「寶島歌王」文夏隔空獻唱「黃昏的故鄉」，今年則將利用陳一郎早期在歌廳秀的影像、電視台演出素材，結合修復與AI科技，讓陳一郎能在大港舞台重現最經典的歌廳秀演出。

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為讓陳一郎融入現代音樂氣息，節目設計邀請金曲新人洪佩瑜、融合民族樂器的融合樂團A Root同根生、薩克斯風手謝明諺與表演藝術家黑狼黃大旺聯手合作。柯智豪表示，同根生是表演性很高的活潑樂團，搭上台語道地、聲音控制又好的洪佩瑜，相信能呈現台語的新樣貌。

Freddy笑說，原本他的規劃被否決，認為是「中年音樂人的懷舊節目」，加入這些元素後，相信年輕世代也會有感，聽完後會想把原版老歌找出來聽；柯智豪更加碼透露，現場還將運用Deepfake技術，讓導播畫面中所有人臉變成「陳一郎」，呈現魔幻寫實的視覺效果。（編輯：龍柏安）1140215

音樂人林昶佐（左） 一度擔心他企劃的特別節目被否決，認為是「中年音樂人的懷舊節目」，在柯智豪（右）協助下加入AI元素後，相信年輕世代也會有感。中央社記者裴禛攝 114年2月15日
音樂人林昶佐（左） 一度擔心他企劃的特別節目被否決，認為是「中年音樂人的懷舊節目」，在柯智豪（右）協助下加入AI元素後，相信年輕世代也會有感。中央社記者裴禛攝 114年2月15日
陳一郎
載回酒國歌王陳一郎 「大港開唱」鳴響熱血開演
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