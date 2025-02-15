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「大港開唱」5分鐘完售創紀錄 Doris：沒鬆懈餘地

2025/2/15 10:10（2/15 10:42 更新）
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大港開唱策展人葉湘怡特別對「大港開唱」的「人生音樂祭」稱號有感，無論是策展與音樂演出都是她人生的一部分，還能將在國外巡演十多年的所見所學運用在台灣。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月15日
大港開唱策展人葉湘怡特別對「大港開唱」的「人生音樂祭」稱號有感，無論是策展與音樂演出都是她人生的一部分，還能將在國外巡演十多年的所見所學運用在台灣。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月15日
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）「大港開唱」連2年刷新台灣音樂祭售票紀錄，今年更在5分鐘內完售。舉辦至今16屆，已成為南台灣代表性音樂祭，策展人葉湘怡坦言儘管成績亮眼仍如履薄冰，盼透過細節持續精進。

「絕對沒有票賣完就鬆懈的想法，反而承擔著眾多期待，每一步都走得艱辛。」葉湘怡（Doris）與參與執行多年的出日音樂執行長呂岱芸（Viv）接受中央社專訪，分享幕後歷程。

2024年「大港開唱」門票10分鐘內售罄，兩天吸引30萬人入場；2025年更將紀錄推進至5分鐘完售，品牌成功建立來自Doris與「大港」團隊近20年的奮鬥。回憶起草創初期，她忍不住笑說：「笨蛋才會想辦。」

大港開唱草創到扎根 「賠到脫褲」的起步

Doris從學生時期就籌辦各式音樂活動，從老字號的「野台開唱」到Say Yes To Taiwan，抱持著「讓喜愛的音樂場景遍布台灣」、「南北平衡」的理念，再一次巡迴演出路過高雄時愛上港都氛圍，因此2006年決定在此舉辦首屆「大港開唱」。

但當時高雄駁二藝術特區尚未完善，民眾對付費活動支持度也不高，即便雙日票僅500元，仍「賠到脫褲」。Doris回憶，甚至連音樂祭內擺攤賣春捲的阿嬤都氣得抱怨：「怎麼都沒人？」她也只能苦笑，邊道歉邊自掏腰包買10捲。

儘管歷經起伏、停辦，Doris與團隊仍在市場最不看好時讓「大港開唱」在高雄扎根。2016年復辦後，恰逢獨立音樂崛起、串流媒體拓展聽眾管道，加上團隊多年累積的經驗與對細節的堅持，終於讓「大港開唱」被更多人看見肯定。

大港品牌經營不只是音樂祭 更是文化連結

Viv補充，他們的每個決策與活動都在形塑「大港開唱」的品牌，讓參與者了解「為什麼選擇這個港灣」、「它與當地居民的關聯」。因此，團隊結合鹽埕區在地團隊設計走訪旅程，讓觀眾不只是看演出，而能與城市產生情感連結。此外，每年策劃的「NGO議題村」也讓音樂祭成為社會討論的平台。

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面對台灣如雨後春筍般冒出音樂祭，Doris與Viv樂見其成：「永遠都會有新人挑戰、模仿你成功的部分，甚至改良得更好，我們視此為成就感。」但Doris強調，最重要的是守住「大港開唱」的水準。尤其團隊每年自負盈虧，每個決策都至關重要，「每一份成就與失去，都刻骨銘心。」

同時兼具閃靈樂團團長的Doris，特別對「大港開唱」的「人生音樂祭」稱號有感，無論是策展與音樂演出都是她人生的一部分，還能將在國外巡演十多年的所見所學運用在台灣，更相信「只要做得夠好，自然會有更多國際級音樂人願意參與，口碑也會持續累積。」而宛若有機體般的「大港開唱」一定會持續成長，她也會繼續陪伴引導。（編輯：龍柏安）1140215

2024年「大港開唱」門票10分鐘內售罄，兩天吸引30萬人入場，2025年更將紀錄推進至5分鐘完售。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月15日
2024年「大港開唱」門票10分鐘內售罄，兩天吸引30萬人入場，2025年更將紀錄推進至5分鐘完售。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月15日
大港開唱策展人葉湘怡（右）與參與執行多年的出日音樂執行長呂岱芸（左）接受中央社專訪強調：「絕對沒有票賣完就鬆懈的想法，反而承擔著眾多期待，每一步都走得艱辛。」中央社記者裴禛攝 114年2月15日
大港開唱策展人葉湘怡（右）與參與執行多年的出日音樂執行長呂岱芸（左）接受中央社專訪強調：「絕對沒有票賣完就鬆懈的想法，反而承擔著眾多期待，每一步都走得艱辛。」中央社記者裴禛攝 114年2月15日
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