黃筱雯甘家葳登大港開唱 脫拳擊手套改拿麥克風

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（中央社記者王心妤台北21日電）第16屆大港開唱今天公布新的演出名單，除了有鄭宜農、美秀集團重返舞台，還有台灣拳擊好手黃筱雯、甘家葳加入，讓大港開唱宛如「金牌擂台賽」精彩。

根據主辦單位提供的資料，美秀集團過往曾與歌手盧廣仲、李心潔合作在大港開唱上演出，展現獨有「賽博台客」魅力；鄭宜農也是大港開唱的熟悉面孔，將第14度登台演出，她今天表示：「專場演唱會如火如荼準備中，有計劃搶先給大港的粉絲一點驚喜，希望見到大家。」

此次特別嘉賓中還有黃筱雯、甘家葳，將從拳擊擂台走上音樂祭舞台。對於要和樂團孩子王共同演出，黃筱雯表示，比打拳擊賽還緊張。他們也笑說：「我們應該是全世界第一組到音樂祭唱歌的拳擊員，無論歌藝如何，都會戴好手套確保自己在賽場上安全。」（編輯：管中維）1140221