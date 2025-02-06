黃大謙將登大港開唱 聯手I Mean Us嗨唱

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（中央社記者王心妤台北6日電）大港開唱今天再宣布表演卡司，包含血肉果汁機、葛西瓦等台灣代表，日本創作歌手岡崎體育、樂團yangskinny將來台，而百萬訂閱YouTuber黃大謙也將跟樂團I Mean Us合作演出。

血肉果汁機以生猛的金屬樂風成為樂壇獨特存在，2012年首度登上大港開唱後也成為台柱之一，今年也是他們第11次在大港開唱演出；另外還有新生代音樂人Andr、山姆someshiit、公館青少年、Everydaze等人都將演出。

黃大謙在YouTube上擁有超過百萬的訂閱，去年推出首張個人專輯「無處宣洩的鬱悶」也掀起討論，甚至有粉絲敲碗他進軍音樂祭。I Mean Us此次將跟黃大謙聯手演出，他們今天透過主辦單位表示，「我們也非常期待這個組合，感謝大港的促成，大謙一生推。」（編輯：李亨山）1140206