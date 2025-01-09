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女神降大港 策展人Doris揭廣末涼子點頭開唱契機

2025/1/9 18:26
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）南台灣指標性音樂祭「大港開唱」日前宣布，日本女星廣末涼子將擔任第16屆「大港女神」，讓台灣樂迷又驚又喜。成功請出女神契機，大港開唱策展人Doris接受中央社專訪時開玩笑稱是「陰德值」累積夠高。

今年44歲的廣末涼子擁有「20世紀末最後美少女」美譽。廣告模特兒出道、演歌雙棲的她，1997年以歌手出道第1年就站上NHK紅白歌合戰，1999年便在日本武道館舉辦巡迴演唱會，人氣高居不下。本屆大港開唱是廣末涼子睽違18年再度訪台，也是她首度以歌手身分亮相，讓海內外粉絲相當期待。

大港開唱策展人也是閃靈樂團團長的葉湘怡（Doris）和出日音樂執行長呂岱芸（Viv）今天接受中央社專訪透露邀約幕後故事。

兩人分享，早在10年前，廣末涼子就一直在「大港女神」夢幻清單裡，但苦於無管道聯繫、只能忍痛放棄。直到近年大港開唱陸續與日本樂團藝人合作，如Mrs. GREEN APPLE、女王蜂、Avantgardey等，甚至邀過酒井法子、滿島光擔任「大港女神」後，日本音樂產業逐漸認識這個台灣音樂祭品牌，也建立起友好關係。

Viv指出，巧合的是，去年團隊籌備2025大港開唱時，發現廣末涼子正相隔25年以歌手身分舉辦現場演出，12月在東京連續舉辦3天Live演唱會，讓她們覺得時機對了，「否則演歌雙棲藝人，通常太久沒現場演唱不一定會願意」，團隊更親自飛去日本拜訪廣末涼子團隊，花費數個月才成功說動。

而廣末涼子點頭關鍵之一，Viv透露是廣末涼子身邊工作人員曾聽過大港開唱、知道大港開唱的品牌，大致理解音樂祭安排流程、軟硬體設備，「日本團隊都很嚴謹，每個步驟都得事前準備和確認好才會答應。」

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Doris也開玩笑說：「幸虧舉辦15屆、近20年歷程累積的陰德值夠高，有傳到日本，讓他們覺得這是值得信賴的活動。」

至於新任「大港女神」廣末涼子會帶來什麼驚喜，兩人語帶保留，只保證演出逾40分鐘，其餘留待粉絲到場揭曉。第16屆大港開唱將於3月29日、30日在高雄駁二藝術特區登場，相關票券預計1月13日正式啟售。（編輯：陳政偉）1140109

廣末涼子
廣末涼子接棒滿島光 預告化身「大港女神」
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