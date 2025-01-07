大咖陸續登台高雄開唱 櫻花季將迎來金秀賢

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）南台灣音樂盛事「大港開唱」，將邀日本女星廣末涼子以歌手身分登台獻唱；高雄市長陳其邁今天說，除了廣末涼子，高雄2月還有魔力紅開唱，櫻花季有金秀賢等人亮相。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，大港開唱有廣末涼子，櫻花季今年有金秀賢等歌手演出，2月還有魔力紅在高雄舉辦演唱會等。

陳其邁說，現在很多大型演唱會都在高雄舉行，市府也會嚴陣以待；大家已經習慣到高雄看演唱會，尤其在2、3月天氣較冷時，能到南部走一走、聽演唱會外，順便在高雄觀光或吃美食。

陳其邁也預告，過年期間冬日遊樂園活動，會有超級大咖「吉伊卡哇」在愛河灣與大家見面，希望透過各種不同活動，行銷高雄觀光。

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他並以去年耶誕節活動為例，在中央公園吸引很多人潮，附近商圈、旅宿也都爆滿，希望利用這種複合式活動，讓歌迷或觀光客都能到高雄體驗不同感受。

高雄市今年演唱活動多，高雄國家體育場有魔力紅、告五人舉辦演唱會，高雄巨蛋有凱莉米洛（Kylie Minogue）、江蕙，大港開唱有廣末涼子，櫻花季有韓星金秀賢、李泳知等人。（編輯：陳仁華）1140107