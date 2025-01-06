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廣末涼子接棒滿島光 預告化身「大港女神」

2025/1/6 12:38（1/6 12:51 更新）
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「20世紀末最後美少女」日本女星廣末涼子擔任第16屆大港開唱的「大港女神」，相隔18年，以歌手身分來台亮相。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
「20世紀末最後美少女」日本女星廣末涼子擔任第16屆大港開唱的「大港女神」，相隔18年，以歌手身分來台亮相。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）邁入第16屆的南台灣音樂盛事「大港開唱」獻上新年賀禮，今天搶先揭曉本屆大港女神，由「20世紀末最後美少女」日本女星廣末涼子接棒滿島光擔任，以歌手身分相隔18年來台亮相。

招牌短髮造型搭配甜美微笑，廣末涼子從一支BB call廣告爆紅以來，一直是許多人心中永遠的偶像。尤其在日本90年代後期「廣末涼子熱潮」更是全面發燒，清新透明感的氣質，讓她擁有「20世紀末最後美少女」的稱號，魅力擄獲全亞洲男女芳心。

隨著大量廣告拍攝成就廣末涼子的地位後，她開始嘗試多元發展，1997年進軍歌壇，發行出道單曲「認真戀愛五秒前」，請到歌壇天后竹內瑪利亞製作譜曲，成功寫下60萬張傲人銷售成績；相隔2個月，再推出第2首單曲「好喜歡！」直攻排行榜冠軍，2張合計破百萬張的驚人數字，讓廣末涼子以歌手身分出道第1年就直接參加年底的NHK紅白歌合戰，顯示她的超高人氣。

人生總是寫下傳奇色彩的廣末涼子，過往來台主要宣傳戲劇作品或出席產品代言活動，這次是她首度以歌手身分來台獻唱。巧合的是，近期廣末涼子主演的經典日劇「海灘男孩」在Netflix熱播，也讓不少影迷重回青春美好時光。

另外，成團近30年的日本傳奇樂團QURULI（團團轉樂團）也確認參戰第16屆大港開唱，獨有日系搖滾樂風，注入溫暖人文風情，至今仍在J-ROCK市場上保有一席之地。QURULI曾來台演出2次，2007年還曾參加被視為大港開唱的前身「野台開唱」，如今再次受邀也是首度來到高雄演出，不少老樂迷感動直呼：「再續前緣！太感謝大港開唱了！」

第16屆大港開唱將於3月29日、30日在高雄駁二藝術特區隆重登場。主辦單位表示，今年同樣採取「實名制」售票，目前正在招募「大港人」會員，加入即可享有提前購票資格，同時本屆攜手國泰世華銀行合作，針對CUBE卡友將可採取優先購，預計1月13日正式啟售。（編輯：李亨山）1140106

成團近30年的日本傳奇樂團QURULI確認參戰第16屆大港開唱，2007年還曾參加過被視為大港開唱的前身「野台開唱」。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
成團近30年的日本傳奇樂團QURULI確認參戰第16屆大港開唱，2007年還曾參加過被視為大港開唱的前身「野台開唱」。（出日音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
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