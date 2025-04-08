廣末涼子醫院踢傷護理師 宣布暫停活動自肅

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（中央社記者戴雅真東京8日專電）44歲日本女星廣末涼子今天凌晨在靜岡縣一家醫院對護理師動粗，涉嫌傷害，被日本警方依現行犯當場逮捕。她在官網為施暴致歉，並宣布「將暫停演藝活動自肅」。

由於女子沒帶身分證件，日媒先前報導這名女子「自稱」廣末涼子本人，後經確認為本人。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，今天凌晨0時20分左右，廣末涼子在靜岡縣島田市的醫院腳踢女護理師，還抓這名護理師的手臂，導致護理師輕傷。

廣末涼子透過官方網站發表聲明，承認發生事故，並為施暴行為道歉，宣布「將暫停所有演藝活動一段時間」。

廣末的個人事務所R.H發表聲明表示，「敝社董事長廣末涼子遭到逮捕。她於4月8日在靜岡縣內發生由本人駕駛車輛的交通事故，在被送往醫院後，因為一時陷入恐慌，對醫療人員造成傷害」。

聲明致歉表示，「對於受害者及所有相關人士造成極大困擾與擔憂，在此深表歉意。由於該事件目前仍在調查中，相關細節不便公開，但她本人將會暫停所有演藝活動」。

廣末涼子於7日晚間6時50分左右，駕駛一般轎車行駛在新東名高速公路時，與一輛大型拖車發生追撞事故，隨後與疑似為經紀人的男性一同被緊急送往島田市的醫院。由於緊急送醫，當時她並未攜帶確認身分的證件。

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廣末與經紀人皆僅受輕傷，大型拖車駕駛則未受傷。她因為傷人，被前往醫院進行事故調查的警方人員以現行犯逮捕。

據警方表示，當他們趕到車禍現場時，廣末出現站起、坐下、來回走動等可疑舉動，甚至一度有衝到車道上的危險。不過，經呼氣檢查後，未檢出酒精反應。（編輯：韋樞）1140408