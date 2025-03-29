廣末涼子壓軸登大港開唱 雙金曲再現嗨翻2千觀眾

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（中央社記者王心妤高雄29日電）第16屆大港開唱今晚由「大港女神」廣末涼子壓軸登台，她以中文自我介紹說，「台灣的大家，晚上好，我真的超級期待，你們也要盡情享受。」除演唱經典作，最後更90度鞠躬超過10秒感謝歌迷。

日本女星廣末涼子今晚穿著無袖紅色蛋糕裙登場，並不時露出有虎牙的招牌笑容，並隨著音樂轉圈，她演唱「認真戀愛5秒前」與「好喜歡」，並翻唱平井堅的POP STAR，台下觀眾也跟著音樂熱情搖擺，現場約有近2000名觀眾聚集。廣末涼子最後對著歌迷深深鞠躬，並跟觀眾大合照留念。

另外，YouTuber黃大謙今晚跟曾入圍金曲獎的I Mean Us合作，黃大謙首次站上女神龍舞台，看似有些緊張，不過漸入佳境。他受訪時笑說，「台上監聽耳機有點小聲，其實聽不到自己走音。」他自謙表演只得75分，不過I Mean Us給出滿分。

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近日YouTuber家寧跟Andy因帳目掀起討論，黃大謙表示，跟他們都不熟，不過他媽媽看完事件後特別去查了他的公司所有人，發現是他獨資才安下心。黃大謙也提到，年輕時曾有經紀公司邀約合作，幸虧有YouTuber阿滴看完合約後發現內容很惡劣阻止，才讓他避免簽下不公平的合約，讓他呼籲年輕創作者也要注意合約細節。

黃大謙在YouTube唱歌影片頗獲好評，去年推出專輯「無處宣洩的鬱悶」獲得好評，他承認已經報名了金曲獎，希望能有機會入圍。（編輯：陳政偉）1140329