高雄演唱會齊發 鹽埕踩點集章、商圈夜市券增商機

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄本週末大港開唱、櫻花季、張學友演唱會同步登場，市府延續過去演唱會門票兌換「商圈夜市優惠券」，更增加「鹽埕踩點集章」活動，助攻演唱會商機。

高雄市經發局新聞稿表示，本週末高雄再掀演唱會熱潮，大港開唱、7-ELEVEN高雄櫻花季和歌手張學友巡演高雄站同步開唱。為迎接超過8萬名樂迷朋友到訪，除延續憑票兌換的「商圈夜市優惠券」（面額50元），更推出「人生的避風港！」鹽埕踩點集章活動。

經發局表示，鹽埕踩點活動以大港開唱所在地、深具商圈文化內涵的鹽埕區為亮點，串連10大主題、50+店家景點，號召樂迷朋友走訪高雄景點、美食，踩點集章更能直接抽大港開唱官方商品、KKBOX風雲榜門票、iPhone 16 Pro等大獎。

經發局長廖泰翔表示，近年海內外大型演唱會、音樂祭在高雄熱鬧展開，經發局打造結合個人紀錄、優惠券等功能的「高雄LIVE PASS」線上數位平台，憑藉區塊鏈上紀錄不可更改的特性，替每個樂迷留下專屬的高雄演唱會成就，首檔活動「人生的避風港！」與大港開唱串連合作，精選鹽埕區「10大主題、50+好店」踩點集章，包括鹽一市場、浪際、棧庫群等熱門景點和在地美食。

合作店家「金聯發JINLIANFA」共同創辦人小吳表示，大港開唱對高雄鹽埕來說是每年重頭戲，許多外地朋友特地跟著「人生的避風港！」活動來看看鹽埕有什麼新店可以尋寶，能讓大家認識店裡鹽埕經典與創新兼具的奶茶特色。

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參加過5屆大港開唱的潘姓樂迷表示，每年3月最期待來高雄朝聖大港開唱，這次跟著「人生的避風港！」推薦行程，提前1天與男友安排鹽埕小旅行，去了咖啡店「銀座聚場」、「阿財雞絲麵」、「女子餃子」，還到復古「正麗美髮沙龍」體驗台式洗髮，最後抽到大港聯名台啤。

經發局說明，「人生的避風港！」鹽埕踩點集章活動，不限購票粉絲參與，只要打開手機註冊登入「高雄LIVE PASS」，前往合作店家、掃描QRcode即可開始集章，獎項包括大港開唱官方周邊商品（泰大瓶、無驚雨衣等）、第20屆KKBOX風雲榜雙人門票、還有iPhone 16 Pro、AirPods Pro、神坊小樹點等好禮。（編輯：郭諭儒）1140329