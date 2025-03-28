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演唱會帶動住宿 高雄稽查21家旅宿房價均合格

2025/3/28 11:53（3/28 12:21 更新）
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高雄近日迎來多場演唱會，預計吸引大批旅客，高雄市觀光局近期聯合稽查21家旅宿房價，全數合格，無超過備查房價狀況。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月28日
高雄近日迎來多場演唱會，預計吸引大批旅客，高雄市觀光局近期聯合稽查21家旅宿房價，全數合格，無超過備查房價狀況。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月28日
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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄本週末有歌手張學友、高雄櫻花季、大港開唱多場演唱會，預計吸引大批旅客。高雄市觀光局近期聯合稽查21家旅宿房價，結果全數合格，無超過備查房價狀況。

觀光局今天新聞稿表示，隨演唱會活動熱潮延續，持續強化稽查，防止業者哄抬價格。18至20日聯合消保官稽查21家旅宿房價，結果顯示持續稽查已有成效。

觀光局長高閔琳表示，演唱會經濟是高雄近幾年觀光旅遊重要動能，帶動飯店住宿、商圈百貨、餐飲及交通等相關產業熱潮。今年截至3月18日，高雄已舉辦Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、Maroon 5、RAIN、落日飛車、麋先生等22場演唱會，共吸引14萬人次，創造逾4.6億元觀光產值。

觀光局指出，為維護旅客住宿安全，自112年起分別針對業者公安、消防安全、非法日租屋等進行定期與不定期聯合稽查，次數高達2393次；其中針對旅館房價，迄今稽查旅宿已達404家次。

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觀光局說明，依「旅館業管理規則」及「民宿管理辦法」規定，業者應報備客房價格，不得收取高於備查房費，違者可罰1至5萬元。經查獲違法將依違規房間逐房裁罰。

清明連假將至，高雄有「2025高雄內門宋江陣」系列活動、「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」等活動，壽山動物園也推出全台12歲以下兒童免費入園。觀光局建議民眾提前預訂住宿，並於「臺灣旅宿網」可查詢合法旅宿及房價；若遇爭議，可向行政院消保處申訴或撥打「1950」專線，或向高雄市政府觀光局（07-7409802）反映。（編輯：郭諭儒）1140328

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