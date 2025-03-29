黃筱雯登大港嗨翻 唐嘉鴻唱愛你一萬年告白愛妻
2025/3/29 20:50（3/29 21:11 更新）
（中央社記者王心妤高雄29日電）台灣運動好手黃筱雯、甘家葳、唐嘉鴻今天登上大港開唱並演出，唐嘉鴻演唱「愛你一萬年」，並笑稱要唱給老婆聽；黃筱雯則說演出前一晚興奮到睡不好，很開心觀眾反應很熱情。
甘家葳跟黃筱雯此次跟孩子王合作，甘家葳今天受訪時在媒體中心現場演唱「思念是一種病」的饒舌片段，並說登台演唱跟比賽有很不同的感受，很開心自己跨出新的一步。黃筱雯表示，很開心能有經驗參與此次活動，前一天因為要登台的確興奮有緊張，睡得不太好，不過很享受演出的感覺。
唐嘉鴻此次跟balazwolf（阿強）合作演唱「愛你一萬年」，balazwolf也肯定唐嘉鴻的唱功，因為現場不是放伴唱帶而是吉他伴奏，音準跟拍子都跟得滿好的。唐嘉鴻表示，這次選歌有問過一些聽團的朋友，因為太太在台下，這首歌也是要唱給太太聽的，「晚上回去再問她給幾分。」
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
另外，擁有熱門歌曲Bling-Bang-Bang-Born的日本嘻哈雙人組合Creepy Nuts，其中，R-指定的語速跟變化多端的聲音是招牌，他今天受訪笑說，其實沒有什麼保養方法，與其說練習，更常會觀察其他嘻哈歌手的唱法，私下也會訓練自己舌頭的反應，順著講話方式、歌曲去調整，而DJ松永則笑讚R-指定是天賦異稟的人。
對於此次來台的感受，R-指定表示，比起觀光更喜歡在飯店附近散步，感受當地民眾真實的生活樣貌，像是這次也有去了便利商店，就感受到跟日本的不同。DJ松永則說，希望能跟台灣年輕的DJ還有嘻哈歌手多交流。（編輯：陳清芳）1140329
- 黃筱雯登大港嗨翻 唐嘉鴻唱愛你一萬年告白愛妻2025/03/29 20:50
- 2025/03/29 12:17
- 2025/03/28 11:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
高雄演唱會齊發 鹽埕踩點集章、商圈夜市券增商機