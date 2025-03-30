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水果奶奶登大港掀回憶殺 談剴剴案強調遏制虐童

2025/3/30 16:17（3/30 16:56 更新）
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2025大港開唱30日繼續在高雄展開，兒童節目人氣角色「水果奶奶」（圖）也跟小公視一起在活動現場擺攤，吸引大小朋友同樂。（出日音樂）中央社記者王心妤傳真 114年3月30日
2025大港開唱30日繼續在高雄展開，兒童節目人氣角色「水果奶奶」（圖）也跟小公視一起在活動現場擺攤，吸引大小朋友同樂。（出日音樂）中央社記者王心妤傳真 114年3月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）兒少節目主持人「水果奶奶」趙自強和小公視一起參加大港開唱，與觀眾帶動唱。水果奶奶對於剴剴虐童案表示，這答案沒有第2種選擇，任何傷害或是意圖傷害小朋友的事都應制止。

水果奶奶和小公視在大港開唱設攤位，今天在現場與觀眾同樂。水果奶奶受訪時表示，「水果冰淇淋」今年就要滿27年，節目陪伴不少觀眾長大，昨天擺攤時還有大學生經過聽到主題曲就感動落淚，「但節目還在繼續耶，不是一個懷念金曲。」

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水果奶奶聽到剴剴案表示，這個答案沒有第2種選擇，任何人或爸爸媽媽都應該制止任何傷害或是意圖傷害小朋友的人，就像小公視作為兒童頻道，這次舉辦活動要付出許多人力、物力，都想為兒童盡一份力，「不必是水果奶奶說話，都應該制止。」

日本女星廣末涼子今年擔任大港女神，昨晚穿上紅裙壓軸演出，有網友稱讚水果奶奶也是本屆大港女神，水果奶奶笑說：「不敢當廣末涼子，但我也是穿紅裙，跟廣末涼子相當就好了。」（編輯：張雅淨）1140330

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