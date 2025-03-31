登大港開唱菲律賓移工樂團 用音樂打破種族藩籬

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）雷鬼樂團 Guhit Band站上今年大港開唱舞台，成為首支登上此音樂祭的菲律賓移工樂團。他們透過音樂逃離生活壓力，並希望創作能打破種族藩籬，擁抱彼此差異。

「你是否已厭倦了每天的生活...我們將揚帆遠航，前往我們創造的世界」，Guhit Band原創曲「愛之島」歌詞，是樂團音樂使命展現——在異鄉創造一個無分種族與階級的精神庇護所。

Guhit Band活躍於台灣，由3名主唱雪倫（MJ）、習娜（Shienna）、裘美（Kaye）及吉他手杰飛（Jeff）、貝斯手保羅（Pao）、鼓手阿曼（Aman）與鍵盤手安卓（Andrew）組成，年齡分布從30到37歲不等。成員們平時在台南、高雄地區工廠工作，來台前就已是音樂人。

音樂對團員而言不只是興趣，更是逃離沉重生活壓力的出口，幫助他們從日復一日勞動中紓壓，並重拾自我、建立自信，找回自由表達的管道。樂團在2019年由杰飛創立，團名在他加祿語中意為「繪畫」，象徵用音樂勾勒出獨特藝術表達。

多年來他們從公園、朋友生日派對、耶誕節派對、比賽、公司尾牙一路表演，最終闖出名號到大型文化交流場域演出，如「台灣當代文化實驗場」（C- LAB）玩聚場藝術節。

2023年保羅提議，樂團需要擁有原創曲才能繼續茁壯；便由阿曼擔任主要創作人，用音樂講述團員所思所感。移工多肩負家中經濟支柱，即便面對在異鄉打拼的不適及孤獨，樂團仍主張傳達「和平、愛與團結」精神。

團員說，作此選擇也許是因年紀漸長，沒時間再理會負面的事，希望藉音樂打破種族群藩籬、擁抱多元與差異，為世界帶來喜悅，無論種族與階級。

阿曼認為，絕大多數移工感覺抑鬱，因語言隔閡不僅理解工作指令費力、也沒朋友，時常感到孤獨。「愛之島」創作理念便是源自這份孤獨感，在渴望逃離現實壓力念想下，他創造一座想像的島，讓抑鬱者上岸到一塊人與人之間互敬互愛之地。

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樂團成軍7年以來，聽眾日益國際化，從最初同鄉、台灣同事，至今已吸引印尼、德國等國際樂迷，今年更成為首支登上大港的菲律賓移工樂團，對團員來說是「夢想成真」。

在大港舞台上，對著台下多元觀眾高唱愛與和平的Guhit Band，自在又自信，種族界線也在歡快節奏中變得模糊，那一刻，他們像是抵達了自己創作裡的桃花源。（編輯：陳清芳）1140331