加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
大港開唱
新聞專題
大港開唱1/36
首頁 / 娛樂

血肉果汁機主唱因感冒消音 仍登大港開唱嗨翻觀眾

2025/3/30 18:15（3/30 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
重金屬樂團血肉果汁機（圖）30日登上2025大港開唱演出，主唱GIGO（前中）即使因感冒無法演唱，仍選擇上台唱跳跟樂迷同樂。（出日音樂）中央社記者王心妤傳真 114年3月30日
重金屬樂團血肉果汁機（圖）30日登上2025大港開唱演出，主唱GIGO（前中）即使因感冒無法演唱，仍選擇上台唱跳跟樂迷同樂。（出日音樂）中央社記者王心妤傳真 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄30日電）樂團血肉果汁機今天在大港開唱演出，主唱GIGO因為感冒無法開唱，但仍在現場與歌迷同樂。他表示，病情從星期四開始急轉直下，也擔心硬唱影響喉嚨康復狀況，今天便不想硬唱。

血肉果汁機今天凌晨在臉書專頁公布，主唱GIGO因感冒導致聲帶急性發炎，此次只能「靜音」登場，不過他一樣會上台一起蹦蹦跳跳，唯一不同的是觀眾有機會聽到每首歌的細節，不會有人聲影響，「台下的你們可以大聲當主唱，這次就麻煩各位了。預祝孩子們，殺．翻．現．場。」

血肉果汁機登台前受訪表示，GIGO發現無法演唱後，全員都沒想過取消表演的可能性，後來選擇還是讓GIGO登台演出，讓觀眾有不同的感受，聽看看每首歌的細節。

google news透過 Google News追蹤中央社

GIGO表示，過往曾有類似狀況，當時選擇硬著頭皮演出，不過聲音呈現不佳，「留得青山在，不怕沒柴燒，偶爾放掉對觀眾也是美好回憶。」

距離血肉果汁機推出上張專輯已是4年前，他們表示，新專輯進度已完成近一半，因為上張專輯表現不俗，希望新專輯還能超越，將帶給樂迷更不一樣的作品。（編輯：張雅淨）1140330

大港開唱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
水果奶奶登大港掀回憶殺 談剴剴案強調遏制虐童
59
更多編輯台推薦新聞：