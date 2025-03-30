血肉果汁機主唱因感冒消音 仍登大港開唱嗨翻觀眾

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（中央社記者王心妤高雄30日電）樂團血肉果汁機今天在大港開唱演出，主唱GIGO因為感冒無法開唱，但仍在現場與歌迷同樂。他表示，病情從星期四開始急轉直下，也擔心硬唱影響喉嚨康復狀況，今天便不想硬唱。

血肉果汁機今天凌晨在臉書專頁公布，主唱GIGO因感冒導致聲帶急性發炎，此次只能「靜音」登場，不過他一樣會上台一起蹦蹦跳跳，唯一不同的是觀眾有機會聽到每首歌的細節，不會有人聲影響，「台下的你們可以大聲當主唱，這次就麻煩各位了。預祝孩子們，殺．翻．現．場。」

血肉果汁機登台前受訪表示，GIGO發現無法演唱後，全員都沒想過取消表演的可能性，後來選擇還是讓GIGO登台演出，讓觀眾有不同的感受，聽看看每首歌的細節。

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GIGO表示，過往曾有類似狀況，當時選擇硬著頭皮演出，不過聲音呈現不佳，「留得青山在，不怕沒柴燒，偶爾放掉對觀眾也是美好回憶。」

距離血肉果汁機推出上張專輯已是4年前，他們表示，新專輯進度已完成近一半，因為上張專輯表現不俗，希望新專輯還能超越，將帶給樂迷更不一樣的作品。（編輯：張雅淨）1140330