廣末涼子踢傷護理師 日檢聲請羈押獲准

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（中央社記者戴雅真東京10日專電）44歲日本女星廣末涼子8日涉嫌在靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心腳踢女護理師，導致對方受傷，遭警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方今天正式向法院聲請羈押，已獲靜岡地方法院濱松支部正式批准。

警方9日將廣末移送檢方，靜岡縣警方今天上午以調查事故為由，以廣末涉嫌違反汽車駕駛處罰法的危險駕駛致傷罪，對她位於東京都世田谷區的住處進行搜查。

富士新聞網報導，據調查相關人士透露，廣末主動配合接受藥檢，結果顯示她體內並沒有檢出興奮劑等任何違法藥物，此外，今天在住宅搜查也沒有發現任何違法藥品。警方表示，將進行更詳細的鑑定，並調查她是否可能因為服用市售藥物而導致事故發生。

根據推測，廣末在9日和10日兩天皆接受了檢方調查，而在10日下午，法院正式裁定對她進行10天的羈押。

事故發生在7日傍晚6時50分左右，廣末在新東名高速公路的隧道內駕駛車輛時，追撞一輛大型拖車。根據事故後的行車記錄器畫面，可見道路上散落車體碎片。廣末本人腿部受傷，被救護車送往醫院，然而在院內發生了腳踢女護理師的暴力事件，導致對方受輕傷，廣末被警方以現行犯逮捕。

廣末在事故發生前，曾短暫在附近的濱松服務區停留。有目擊者稱，她主動對路人報姓名、搭話，甚至還想要擁抱別人，出現異常舉動。一名工作人員表示，「雖然沒看到人，但在50公尺外就能聽到有一個人在大喊，分不清楚是男是女，當時服務區裡面人很少，聲音特別響亮」。

離開服務區不久，廣末就發生了交通事故。

事件發生前的3月28日，廣末曾前往台灣參加音樂祭，還在機場親切與粉絲互動。返回日本後，她前往奈良縣拍攝預計於2026年上映的電影。

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當地人表示，廣末與其他演員互動良好，拍攝很順利，她還和附近居民打招呼，要他們「去看我們的電影喔」，相當親切。4月5日，劇組在奈良市役所進行了拍攝，但事發後，奈良市表示製作方已經通知延期拍攝。

廣末涼子日前透過官方網站發表聲明，承認發生事故，並為施暴行為道歉，宣布「將暫停所有演藝活動一段時間」。（編輯：唐佩君）1140410