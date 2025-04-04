「海角七號」中孝介猥褻男性被捕 辯稱完全不記得

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）曾演出電影「海角七號」的44歲日本歌手中孝介3月在東京都內的錢湯（澡堂）涉嫌猥褻一名男性，遭警方當場逮捕。中孝介否認指控，稱「完全不記得」。

另外，疑似是中孝介的社群媒體帳號被挖出，他不僅上傳健身照，還分享了個人大尺度照片與情色圖片等內容。

「週刊文春」網路版報導，中孝介3月28日涉嫌在東京都品川區的一家錢湯對一名未曾謀面的男子施以性暴力，遭警方以「非合意性交罪」逮捕。

事件發生在凌晨2時左右，就在營業時間結束前不久。據稱中孝介對當時坐在浴場內塑膠椅上打盹的20多歲男性進行猥褻行為，被害人察覺後立刻制止並通知工作人員，工作人員立即報警，中孝介被當場逮捕。案發時，浴場內只有中孝介與被害男子兩人。

報導指出，當地居民透露，「這家老字號錢湯很有人氣，傍晚時分大多是家族顧客前往，到了深夜就會出現一些風格粗獷的年輕人」。

報導還提到，就在當天事發前20分鐘，一個被認為是中孝介持有的匿名社群帳號發布了這家錢湯的外觀照片，配文說「雖然就住在附近，但我是第一次來。空間雖小，但感覺還不錯」。

據粉絲表示，「這個帳號早就被謠傳是中孝介。雖然頭像遮住了臉，但是個人資訊的生日與中孝介相同，而且在中孝介前往台灣演出期間，這個帳號也同步發了在台灣的動態」。

報導指出，這個帳號不僅分享健身、日常飲食，「還會發布自己的裸照、有情色意味的照片與影片，有時候還會出現批判政治的發言」。

對於這起事件，中孝介經紀公司在官方社群媒體表示「正在確認事實」，他本人則向警方否認指控，表示「完全不記得有這回事」。

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中孝介出生於鹿兒島縣奄美大島，1997年開始自學島歌，琉球大學畢業後於2006年出道，同年11月，他在華語圈發行專輯，獨特唱腔被譽為「地表上最溫柔的聲音」，成功登上台灣音樂排行榜首位。

中孝介在2007年4月發行的「花」成為長期霸榜的熱門歌曲。他也曾在2008年上映的電影「海角七號」中客串演出，因此在台灣、中國等地擁有人氣。近年他的活動主要以現場演出為主。（編輯：唐聲揚）1140404