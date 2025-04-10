廣末涼子施暴護理師 日警搜查東京住家

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（中央社記者戴雅真東京10日專電）44歲日本女星廣末涼子在交通事故後送醫期間對護理師施暴，被以傷害罪逮捕。靜岡縣警方今天上午針對此案前往廣末涼子位於東京都的住處搜查。廣末已於9日被移送檢方，靜岡地檢濱松支部將根據調查結果，評估是否向法院聲請羈押。

共同通信社報導，上午約9時50分，約10名搜查人員進入廣末位於東京世田谷區的住宅。她的住家門前聚集大批媒體記者，現場進行封鎖管制。

廣末涼子8日凌晨在靜岡縣島田市一家醫院對女護理師動粗，多次腳踢護理師，還抓傷對方手臂，涉嫌傷害，被警方依現行犯當場逮捕，9日下午移送檢方。

廣末被送醫是因為7日晚間6時50分左右，從奈良縣返回東京的途中，駕車行經新東名高速公路時，與一輛大型拖車發生追撞事故，隨後與疑為經紀人的男性一同被緊急送往島田市立綜合醫療中心，在醫院等待治療時對護理師施暴。

據稱廣末當時在醫院內來回走動，當護理師上前試圖阻止她時，遭到廣末攻擊，被剛好在場進行事故調查的警員目睹，將她以現行犯逮捕。相關人士指出，廣末在被拘留後表現得很平靜。

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廣末涼子已經透過官方網站發表聲明，承認發生事故，並為施暴行為道歉，宣布「將暫停所有演藝活動一段時間」。

根據送檢後的詢問以及搜索住家的結果，檢方是否會聲請羈押，讓廣末持續被拘留，還是釋放她，讓她回家接受調查，成為下一步關注焦點。（編輯：韋樞）1140410