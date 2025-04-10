加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普從強力拒絕踩剎車到臨時暫緩關稅 政策轉向脈絡一次看
首頁 / 娛樂

廣末涼子施暴護理師 日檢聲請羈押

2025/4/10 15:03（4/10 15:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本女星廣末涼子。（圖取自instagram.com/ryoko_hirosue_official）
日本女星廣末涼子。（圖取自instagram.com/ryoko_hirosue_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京10日專電）44歲日本女星廣末涼子8日涉嫌在靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心腳踢女護理師，導致對方受傷，遭警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方今天正式向法院聲請羈押。日媒報導，廣末的藥檢並沒有檢出興奮劑等違法藥物。

警方9日將廣末移送檢方，並在10日以涉嫌違反汽車駕駛處罰法的危險駕駛致傷罪，搜查她位於東京都世田谷區的住處。

調查相關人士透露，廣末的行為十分可疑，事發後出現在現場徘徊等異常舉動，接受警方詢問期間也有大聲喧嘩、情緒不穩的狀況。

交通事故發生在4月7日傍晚，當時廣末在奈良縣拍攝電影後準備返回東京，在新東名高速公路濱松市一處服務區休息後準備再出發時，她駕駛的轎車與一輛大型拖車發生追撞事故。

廣末當時與一名疑似為經紀人的男性同行。事故發生後，兩人一同被緊急送往島田市的市立綜合醫療中心，等待治療時對護理師施暴。

據稱，廣末事發前在服務區也曾出現異常行為，例如向陌生人高喊「我是廣末」，還試圖觸摸對方。而在醫院，據稱廣末當時來回走動，護理師上前試圖阻止她時，遭廣末攻擊。剛好在場進行事故調查的警員目睹，將她以現行犯逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

富士新聞網報導，廣末主動配合接受藥檢，結果顯示她體內沒有檢出興奮劑等任何違法藥物。警方表示，將進行更詳細的鑑定，並調查她是否可能因為服用市售藥物導致事故發生。

廣末涼子已透過官方網站發表聲明，承認發生事故，並為施暴行為道歉，宣布「將暫停所有演藝活動一段時間」。（編輯：陳妍君）1140410

延伸閱讀
廣末涼子醫院踢傷護理師 宣布暫停活動自肅廣末涼子新書回應失序過往 刻意退學未婚懷孕逃離大眾目光中居正廣性侵案屬實 調查報告：認定為性暴力
廣末涼子
自稱廣末涼子女子涉對護理師動粗 靜岡縣警依現行犯逮捕水果奶奶登大港掀回憶殺 談剴剴案強調遏制虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：