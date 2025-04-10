廣末涼子施暴護理師 日檢聲請羈押

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（中央社記者戴雅真東京10日專電）44歲日本女星廣末涼子8日涉嫌在靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心腳踢女護理師，導致對方受傷，遭警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方今天正式向法院聲請羈押。日媒報導，廣末的藥檢並沒有檢出興奮劑等違法藥物。

警方9日將廣末移送檢方，並在10日以涉嫌違反汽車駕駛處罰法的危險駕駛致傷罪，搜查她位於東京都世田谷區的住處。

調查相關人士透露，廣末的行為十分可疑，事發後出現在現場徘徊等異常舉動，接受警方詢問期間也有大聲喧嘩、情緒不穩的狀況。

交通事故發生在4月7日傍晚，當時廣末在奈良縣拍攝電影後準備返回東京，在新東名高速公路濱松市一處服務區休息後準備再出發時，她駕駛的轎車與一輛大型拖車發生追撞事故。

廣末當時與一名疑似為經紀人的男性同行。事故發生後，兩人一同被緊急送往島田市的市立綜合醫療中心，等待治療時對護理師施暴。

據稱，廣末事發前在服務區也曾出現異常行為，例如向陌生人高喊「我是廣末」，還試圖觸摸對方。而在醫院，據稱廣末當時來回走動，護理師上前試圖阻止她時，遭廣末攻擊。剛好在場進行事故調查的警員目睹，將她以現行犯逮捕。

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富士新聞網報導，廣末主動配合接受藥檢，結果顯示她體內沒有檢出興奮劑等任何違法藥物。警方表示，將進行更詳細的鑑定，並調查她是否可能因為服用市售藥物導致事故發生。

廣末涼子已透過官方網站發表聲明，承認發生事故，並為施暴行為道歉，宣布「將暫停所有演藝活動一段時間」。（編輯：陳妍君）1140410